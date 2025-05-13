OnePlus Pad 2 Pro平板國內5/13發佈 傳衍生自這款旗艦產品

上月OPPO發表了OPPO Pad 4 Pro旗艦平板，而集團另一品牌OnePlus亦於日前，在OPPO國內官網OnePlus專頁中，上架了同走旗艦路線新作OnePlus Pad 2 Pro平板，並將在5/13（週二）公布價格詳情。

本文刊登時已能在OPPO中國官方網店OnePlus專頁，找到OnePlus Pad 2 Pro的預售頁面，頁面中標明這款平板新品，將在5/13晚上8時開放預售。

跟擁有三色款的OPPO平板不同、OnePlus Pad 2 Pro僅具深海藍及冰川銀色款選擇，但就一樣有8+256/12+256/12+512/16+512四種儲存配置。

跟擁有三色款的 OPPO 平板不同、OnePlus Pad 2 Pro 僅具深海藍及冰川銀色款選擇，但就一樣有 8+256 / 12+256 / 12+512 / 16+512 四種儲存配置。

據國內爆料達人「數碼閒聊站」資訊，OnePlus Pad 2 Pro同配S8 Elite晶片、13.2吋3.4K 144Hz螢幕、跟12,140mAh電池及67W閃充等規格。

據國內爆料達人「數碼閒聊站」資訊，OnePlus Pad 2 Pro 同配 S8 Elite 晶片、13.2 吋 3.4K 144Hz 螢幕、跟 12,140mAh 電池及 67W 閃充等規格。

Mobile Magazine短評：據傳微調內核的OnePlus Pad 2 Pro平板，其疑似姊妹作OPPO Pad 4 Pro的入場價為3,299人民幣（約港幣$3,540），或能作前者價格參考。 資料來源：OPPO（中國） 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載