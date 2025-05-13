OnePlus Pad 2 Pro平板國內5/13發佈　傳衍生自這款旗艦產品

上月OPPO發表了OPPO Pad 4 Pro旗艦平板，而集團另一品牌OnePlus亦於日前，在OPPO國內官網OnePlus專頁中，上架了同走旗艦路線新作OnePlus Pad 2 Pro平板，並將在5/13（週二）公布價格詳情。
本文刊登時已能在OPPO中國官方網店OnePlus專頁，找到OnePlus Pad 2 Pro的預售頁面，頁面中標明這款平板新品，將在5/13晚上8時開放預售。
跟擁有三色款的OPPO平板不同、OnePlus Pad 2 Pro僅具深海藍及冰川銀色款選擇，但就一樣有8+256/12+256/12+512/16+512四種儲存配置。
據國內爆料達人「數碼閒聊站」資訊，OnePlus Pad 2 Pro同配S8 Elite晶片、13.2吋3.4K 144Hz螢幕、跟12,140mAh電池及67W閃充等規格。
Mobile Magazine短評：據傳微調內核的OnePlus Pad 2 Pro平板，其疑似姊妹作OPPO Pad 4 Pro的入場價為3,299人民幣（約港幣$3,540），或能作前者價格參考。
資料來源：OPPO（中國）
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