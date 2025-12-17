OpenAI推出全新影像生成模型ChatGPT Images　同樣可生成文字、速度更快

OpenAI繼上週發布GPT-5.2之後，又開始推出新的影像生成模型，與Google的Nano Banana Pro抗衡。更新後的ChatGPT Images速度比上一代快4倍，經常使用ChatGPT用戶應該留意到，OpenAI的伺服器有時需要一些時間來產生圖像，尤其是在高峰時段以及沒有付費訂閱 ChatGPT Plus的情況。

新版本在執行指令方面也表現更佳，包括編輯新模型剛產生的內容，用戶可以要求在圖像上新增、刪除、合併、混合甚至轉置元素，就如相片編輯一樣。例如可以轉換人物髮型、加入濾鏡、轉換概念等。另外在跟隨指令亦更準確可靠，生成細節亦更為精細，令相片更有真實感。

同時，OpenAI表示這次更新也提升了文字渲染效果，現在跟Nano Banana Pro一樣，可以生成能閱讀的文字，並處理更密集、更小的文字。作為此模型更新的一部分，OpenAI還在ChatGPT側邊欄中添加了一個專門的「圖像」版塊，並有預設的濾鏡和提示，從中汲取靈感。

全新的ChatGPT圖片模型現已針對全球所有ChatGPT用戶和API用戶推出，支援所有平台，相容於所有模型，無需進行任何選擇即可使用。