OpenAI與Google AI助手Poe免費試用　實時對話、超強認知成賣點

OpenAI在推出了其新旗艦模型GPT-4o，搶閘Google的Gemini Live和Project Astra。

OpenAI在星期一率先推出了其新旗艦模型GPT-4o，實時對話像人類般自然，現場演示展示了它朗讀睡前故事和幫助解決數學問題。上星期二，Google亦宣布推出了自己的AI新工具，其中包括一款名為Gemini Live的對話助手，更準備推出一個萬能AI助手的代理人，名為Project Astra，目前仍在開發中，但會在今年晚些時候才發布。

OpenAI實時回應 OpenAI的GPT-4o中的o代表「omni」，模型能夠進行實時對話，響應延遲平均約為320毫秒，最快可於232毫秒內對音頻輸入作出回應，OpenAI表示這與自然人類對話相當。用家可以要求模型解釋您的智能手機相機拍攝的任何內容，包括文字、音訊和圖像，亦能生成出各種內容如​​圖像、字體和3D渲染，亦能對信息進行摘要。 示範中聲音甚至像電影《Her》中的AI女友，除了與人類即時對話，可做到兩個AI對話和唱歌，甚至能觀察人類語氣及情緒，相當強大而震撼。