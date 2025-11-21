OPPO A6 Pro二千有找中階手機 抗摔耐用機身配6,500mAh大電量

另一賣點是高密度石墨電池足有6,500mAh大電量，並支援80W SUPERVOOC快充技術，YouTube 720p影片播放時間超過20小時，全天候電量充沛。電池容量除了比上一代提升20%，更有5年耐用保障，測試於1,830次充電循環後，仍然保持原始容量80%以上。

OPPO A6 Pro 5G為品牌最新中階手機一員，規格絕不失禮。只有8mm厚、185g的機身，搭載最高120Hz刷新率的6.57吋AMOLED屏幕，峰值亮度最高1,400nits，畫面清晰細緻。內置MediaTek Dimensity 6300晶片，採用ColorOS 15系統，Trinity Engine強化整體流暢度和穩定性、Luminous Rendering Engine帶來頂級平行動畫效果，令視覺效果更為亮麗。

軍規級堅固抗摔

OPPO A系向來以耐用見稱，金屬一體式中框設計，以泡棉及密封膠保護關鍵零件，有IP66、IP68和IP69防水防塵認證，並支援水底攝影。外部採用AGC DT-Star D+玻璃，防刮防撞，並以AM04高強度鋁合金包裹，軍規級抗震認證，可承受千次彎折。

相機方面後置雙鏡頭，5,000萬像素廣角主鏡頭及200萬像素黑白副鏡頭，主要用作景深感應器，並有前置1,600萬像素鏡頭，全支援實況照片及AI消除、超清像素及最佳表情等功能。手機內置AI LinkBoost 3.0技術智能識別、切換及強化網絡，令信號更穩定，亦會偵測及優先處理打機流量，減低網絡延遲；專屬AI Game天線設計，減少橫向握機時信號受阻。