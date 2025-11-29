OPPO A6 Pro 5G手機主打襟用　二千有找最啱學生及長者

在競爭激烈的入門 5G 手機市場，消費者往往需要在價格、性能與耐用度之間作出取捨。OPPO 最新在香港市場推出的 A6 Pro 5G，以 $1,999 的定價，嘗試在這些方面取得平衡。這款手機強調其三防機身、高更新率螢幕與大容量電池，為預算有限但又重視本地保養的用家提供一個新選項。

抗水防塵能力

OPPO A6 Pro 5G 在設計上明顯偏向實用與耐用。機身內部採用了高強度航空合金骨架，並配合一體式金屬中框，目的是強化整體的堅固程度。手機正面覆蓋了 OPPO 自家研發的晶盾玻璃，具備一定的抗刮與抗撞能力。

在防護認證方面，它具備 IP69 等級的抗水防塵能力，並通過了 MIL-STD-810H 軍規標準的耐衝擊測試。這些配置在同價位手機中並不多見，對於工作環境較為苛刻或容易意外摔落手機的用家來說，提供了多一重保障。機身厚度為 7.96mm，重量為 190g，在內置大電池的情況下，手持感尚算輕薄。香港版本提供了珊瑚粉與恆星藍兩種顏色選擇。