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科技
2024-03-11 16:00:00

OPPO Find N3摺屏機罕有Hasselblad三鏡 實測效能、攝影

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OPPO Find N3摺屏機罕有Hasselblad三鏡 實測效能、攝影

OPPO Find N3摺屏機罕有Hasselblad三鏡 實測效能、攝影

早前在港推出的 OPPO 大摺 Find N3，除擁有良好內外 OLED 螢幕，亦是摺屏機罕有提供優質 Hasselblad 三鏡拍攝作品；加上 16+512 配置 8G2 平台加持，讓裝置無論在運算效能、畫面顯示以至攝影能力均相當全面。

OPPO Find N3摺屏機罕有Hasselblad三鏡 實測效能、攝影

OPPO Find N3摺屏機罕有Hasselblad三鏡 實測效能、攝影

港版 OPPO Find N3 統一配備 Snapdragon 8 Gen 2 晶片組，跟內置 16GB LPDDR5X RAM 及 512GB UFS 4.0 儲存，執行《Antutu》V10 獲逾 142 萬分，連同《GeekBench 6》成績在同級裝置中達良好水平；圖像方面 Find N3 表現優秀，同為 8G2 平台在《GFXBench》兩組 Aztec Ruins High Tier 1,440p Offscreen 測試，均獲逾 60fps 流暢幀率表現，可勝任高硬件需求手遊作高畫質設定執行。

▲ 運算部份由 8G2 晶片組、LPDDR5X RAM 跟 UFS 4.0 儲存組成 《Antutu》V10 獲逾 142 萬分，在同級裝置當中表現不錯 《Antutu》V10 獲逾 142 萬分，在同級裝置當中表現不錯 《Antutu》V10 獲逾 142 萬分，在同級裝置當中表現不錯 《GFXBench》兩組 Aztec Ruins High Tier 1,440p Offscreen 測試，均獲逾 60fps 流暢幀率表現 《GFXBench》兩組 Aztec Ruins High Tier 1,440p Offscreen 測試，均獲逾 60fps 流暢幀率表現 《GFXBench》兩組 Aztec Ruins High Tier 1,440p Offscreen 測試，均獲逾 60fps 流暢幀率表現

主要攝影功能方面，Find N3 配置 Hasselblad 三攝像模組，由 1/1.43 吋 LYT800 雙層感光元件 4,800 萬像 F1.7 OIS 主鏡、6,400 萬像 3x 潛望長焦 OIS 遠攝、跟 4,800 萬像 114° 廣角鏡頭組成，預設相機介面加入了 Hasselblad 人像模式、跟豐富哈蘇大師濾鏡，影像規格在大摺當中數一數二。操作方面，Find N3 預設相機介面變焦採轉盤式設計，方便單手縮放鏡頭焦距。

罕有配備主鏡、潛望長焦雙 OIS 防震 Hasselblad 三攝像模組 轉盤式設計方便單手縮放鏡頭焦距 頂端下拉式參數設定介面、「更多」分頁具備高像素、慢鏡跟夜景等常用模式 頂端下拉式參數設定介面、「更多」分頁具備高像素、慢鏡跟夜景等常用模式 頂端下拉式參數設定介面、「更多」分頁具備高像素、慢鏡跟夜景等常用模式

以 48MP 高像素模式作試拍，可看到 Find N3 採用的 1/1.43 吋 LYT800 雙層感光元件 4,800 萬像 F1.7 OIS 主鏡，擁有相當不錯的鏡頭解析力，同時貨架貨物層次與光暗漸變處理良好，訊噪抑制表現同樣出色。

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48MP 模式截圖位置示意 原比例相片截圖 原比例相片截圖 原比例相片截圖 原比例相片截圖

OPPO Find N3 相片試拍（點圖可放大）：

專屬浮水印顯示 Hasselbald 字樣跟各項拍攝參數 夜景模式相片試拍 大師童話濾鏡試拍（1.0x 焦距） 大師童話濾鏡試拍（10x 焦距）

以 OPPO Find N3 試拍相片，啟動大師童話濾鏡菲林味濃，輸出偏暖色調且能保留優秀景物成像。變焦功能部份，裝置本身提供達 120x 數碼變焦，不過因其未加入像三星 S24 系列般以 OIS 防震輔助構圖，因此在 30x 焦距以上手持拍攝晃動情況將非常明顯，好消息是長鏡在 10x 焦距仍可維持相當出眾的成像表現。另外 Find N3 夜景表現亦相當亮眼，LYT800 主鏡帶來更佳低光環境照相能力，試拍夜景測光準確同時、暗位訊噪抑制表現優秀。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

 

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