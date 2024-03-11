OPPO Find N3摺屏機罕有Hasselblad三鏡 實測效能、攝影

早前在港推出的 OPPO 大摺 Find N3，除擁有良好內外 OLED 螢幕，亦是摺屏機罕有提供優質 Hasselblad 三鏡拍攝作品；加上 16+512 配置 8G2 平台加持，讓裝置無論在運算效能、畫面顯示以至攝影能力均相當全面。

OPPO Find N3摺屏機罕有Hasselblad三鏡 實測效能、攝影

港版 OPPO Find N3 統一配備 Snapdragon 8 Gen 2 晶片組，跟內置 16GB LPDDR5X RAM 及 512GB UFS 4.0 儲存，執行《Antutu》V10 獲逾 142 萬分，連同《GeekBench 6》成績在同級裝置中達良好水平；圖像方面 Find N3 表現優秀，同為 8G2 平台在《GFXBench》兩組 Aztec Ruins High Tier 1,440p Offscreen 測試，均獲逾 60fps 流暢幀率表現，可勝任高硬件需求手遊作高畫質設定執行。

主要攝影功能方面，Find N3 配置 Hasselblad 三攝像模組，由 1/1.43 吋 LYT800 雙層感光元件 4,800 萬像 F1.7 OIS 主鏡、6,400 萬像 3x 潛望長焦 OIS 遠攝、跟 4,800 萬像 114° 廣角鏡頭組成，預設相機介面加入了 Hasselblad 人像模式、跟豐富哈蘇大師濾鏡，影像規格在大摺當中數一數二。操作方面，Find N3 預設相機介面變焦採轉盤式設計，方便單手縮放鏡頭焦距。

以 48MP 高像素模式作試拍，可看到 Find N3 採用的 1/1.43 吋 LYT800 雙層感光元件 4,800 萬像 F1.7 OIS 主鏡，擁有相當不錯的鏡頭解析力，同時貨架貨物層次與光暗漸變處理良好，訊噪抑制表現同樣出色。

OPPO Find N3 相片試拍（點圖可放大）：