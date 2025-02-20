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科技
2025-02-20 22:43:22

OPPO Find N5全球最薄摺疊手機　8.93mm薄、配哈蘇鏡頭兼全防水

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OPPO今日發布了全球最薄摺疊手機OPPO Find N5。

OPPO今日發布了全球最薄摺疊手機OPPO Find N5。

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OPPO今日於新加坡舉行發布會，正式推出OPPO Find N5摺疊式手機，這部大摺有相當強勁亮麗的規格，更能與對手Samsung Galaxy Z fold6抗衡。除了有破紀錄8.93mm的厚度，還有8.12吋巨大內屏、首部摺機有齊IPX6、IPX8及IPX9防水級數，更支援手寫筆，可說是集各家之大成。

OPPO Find N5摺起只有8.93mm厚。 OPPO Find N5外屏為6.62吋，內屏尺寸有8.12吋，最薄只有4.21mm。 OPPO Find N5為首部有全防水功能的大摺。

最強摺機規格

OPPO Find N5為全球最薄大摺，折疊後厚度只有8.93mm，打開後更只得4.21mm，只重229克，相當輕巧。6.62吋外屏，內屏8.12吋，備有1-120Hz刷新率、分別2450及2100nits峰值亮度。

鏈鉸位使用3D列印鈦合金製作，並是有德國TÜV Rheinland首個無折痕認證。外殼則是航天級數鋁合金物料，兼有IPX6、有IPX8及IPX9最高防水級數。

OPPO繼續與「哈蘇」HasselBlad合作，相機系統包括5000萬像素主鏡頭、6X光學變焦、30X AI數碼變焦，首次支援長焦微距攝影，以及有一秒7張的連拍。

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OPPO Find N5可與iPhone及Mac互聯。

OPPO Find N5可與iPhone及Mac互聯。

與Mac/iPhone互聯

搭載Snapdragon 8 Elite處理器，電池容量為5600mAh，更有PC級的生產力，可以完全利用雙屏優勢，3個App同時運行。AI功能包括Google Circle to Search、翻譯、文件助理及通話摘要等。另一項創新功能O+ Connect for Mac，可以直接用手機與Apple的Mac及iPhone互聯，使用App後如AirDrop般傳送檔案，相信可解決不少Android用家的煩惱。

Oppo Find N5亦即將在香港登場，想知價錢、發售日等詳情可密切留意最新消息。

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