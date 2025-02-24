OPPO Find N5香港發售日及價錢公布　全球最薄雙摺上手速試

OPPO Find N5於上周全球發布，今日亦宣布這一部旗艦摺疊智能手機即將於香港上市。全球最輕薄的大摺、同類產品中最大內屏、「哈蘇」Hasselblad鏡頭加持、IPX9級全防水、5600mAh電池續航力，還有實用的Mac遙遠控制及新一代AI驅動性能，確實有吸引力。
超薄輕量機身
今日真機上手速試，體驗到OPPO Find N5全球最薄的書本式摺疊手機的獨有之處。重量僅229克，摺疊時厚度僅為8.93毫米，與iPhone 16 Pro Max相比只厚少許，打開時亦只有4.21毫米。雖然輕薄但手感堅固實淨，Armour Shield結構邊框採用7000系列鋁合金複合材料製成，配備超耐用納米晶玻璃，強度高兼抗跌。
Find N5的鉸鏈蓋以及連接鉸鏈與摺疊屏幕的翼板均採用5級鈦合金製成，承重部件採用OPPO獨家定制的超高強度鋼，亦有TÜV Rheinland可靠摺疊認證，開合順滑而且角度堅挺，加上磁吸性摺合、圓角及輪廓平直的邊框，手感相當好。
內外大屏最小摺痕
OPPO Find N5的8.12吋內屏是雙摺手機中最大，比部分迷你平板電腦還要大，外屏亦有6.62吋，相當足夠使用。Find N5 也是首款獲得TÜV Rheinland最小化摺痕認證的智能手機，雖不致於完全隱型，但肉眼可見亦算淺，不影響屏幕。配備刷新率1至120Hz，顯示HDR內容時峰值亮度超過 2000尼特，亮麗清晰。
哈蘇及AI功能加持攝力
Find N5潛望式相機配備廣角8MP、50MP長焦及50MP超廣角三鏡系統，備有遠攝微距拍攝功能及哈蘇人像模式，70mm光學焦距最適合拍攝人與寵物，亦能使用哈蘇大師模式進一步發揮相機系統的潛力。值得一提時除了一般手機均有的AI消除功能，另一個實用功能是消除反光，在室內影出去時可完美執走反光位，效果不錯。
iPhone/Mac輕鬆傳送
另一個重要功能是與Apple的Mac及iPhone/iPad無縫連接，對Apple用家來說是福音。需要先安裝O+ Connect應用程式，即可像AirDrop般無縫分享照片、影片與文件。O+ Connect甚至支持遠程訪問，可以利用手機遙控Mac，只需保持連線即可持續遠程控制Mac界面，將來還會支持Windows。
與內地同日上市
其他實用功能包括Boundless View，支持3應用全屏多任務處理，還引入了智能分屏功能。搭載高通Snapdragon 8 Elite晶片，多App運行亦保持順暢不窒機，亦支援更多大摺必備的AI功能如雙向翻譯、AI筆記助手、AI摘要及寫作等等。另外亦有齊80W SUPERVOOC有線快充與50W AIRVOOC無線快充，功能與直板機睇齊。
OPPO Find N5備有黑白兩色，16GB+512GB配置，售價為$11999，跟內地同步於2月26日預先熱購。