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科技
2025-02-24 21:10:55

OPPO Find N5香港發售日及價錢公布　全球最薄雙摺上手速試

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OPPO Find N5香港版即將開售，價錢為$11999。

OPPO Find N5香港版即將開售，價錢為$11999。

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OPPO Find N5於上周全球發布，今日亦宣布這一部旗艦摺疊智能手機即將於香港上市。全球最輕薄的大摺、同類產品中最大內屏、「哈蘇」Hasselblad鏡頭加持、IPX9級全防水、5600mAh電池續航力，還有實用的Mac遙遠控制及新一代AI驅動性能，確實有吸引力。

OPPO Find N5打開及摺合機身纖巧。 OPPO Find N5展開後只有4.21毫米。 OPPO Find N5與iPhone 16 Pro Max厚度相若。 OPPO Find N5採用圓角直邊設計。 OPPO Find N5機側設有靜音開關啪掣。 OPPO Find N5開合順滑。

超薄輕量機身

今日真機上手速試，體驗到OPPO Find N5全球最薄的書本式摺疊手機的獨有之處。重量僅229克，摺疊時厚度僅為8.93毫米，與iPhone 16 Pro Max相比只厚少許，打開時亦只有4.21毫米。雖然輕薄但手感堅固實淨，Armour Shield結構邊框採用7000系列鋁合金複合材料製成，配備超耐用納米晶玻璃，強度高兼抗跌。

Find N5的鉸鏈蓋以及連接鉸鏈與摺疊屏幕的翼板均採用5級鈦合金製成，承重部件採用OPPO獨家定制的超高強度鋼，亦有TÜV Rheinland可靠摺疊認證，開合順滑而且角度堅挺，加上磁吸性摺合、圓角及輪廓平直的邊框，手感相當好。

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OPPO Find N5鉸鏈位實淨。 OPPO Find N5的8.12吋內屏是雙摺手機中最大。 OPPO Find N5可用盡分屏功能。 OPPO Find N5能作懸停拍攝。

內外大屏最小摺痕

OPPO Find N5的8.12吋內屏是雙摺手機中最大，比部分迷你平板電腦還要大，外屏亦有6.62吋，相當足夠使用。Find N5 也是首款獲得TÜV Rheinland最小化摺痕認證的智能手機，雖不致於完全隱型，但肉眼可見亦算淺，不影響屏幕。配備刷新率1至120Hz，顯示HDR內容時峰值亮度超過 2000尼特，亮麗清晰。

OPPO Find N5為三鏡頭系統，與哈蘇Hasselblad聯名合作。 OPPO Find N5內置3種焦距的哈蘇人像模式。 OPPO Find N5試相。 OPPO Find N5試相。 OPPO Find N5試相。 OPPO Find N5試相。 OPPO Find N5試相。 OPPO Find N5有AI長焦功能。 OPPO Find N5長焦微距。 原相有明顯反光。 經AI消除反光位。

哈蘇及AI功能加持攝力

Find N5潛望式相機配備廣角8MP、50MP長焦及50MP超廣角三鏡系統，備有遠攝微距拍攝功能及哈蘇人像模式，70mm光學焦距最適合拍攝人與寵物，亦能使用哈蘇大師模式進一步發揮相機系統的潛力。值得一提時除了一般手機均有的AI消除功能，另一個實用功能是消除反光，在室內影出去時可完美執走反光位，效果不錯。

O+ Connect App安裝在iPhone後即可如AirDrop般收發檔案。 O+ Connect App連接容易及順暢。 OPPO Find N5可與Mac同步，近乎沒有延時。 使用OPPO Find N5可遠程控制Mac界面，以及將檔案拉出拉入傳送。

iPhone/Mac輕鬆傳送

另一個重要功能是與Apple的Mac及iPhone/iPad無縫連接，對Apple用家來說是福音。需要先安裝O+ Connect應用程式，即可像AirDrop般無縫分享照片、影片與文件。O+ Connect甚至支持遠程訪問，可以利用手機遙控Mac，只需保持連線即可持續遠程控制Mac界面，將來還會支持Windows。

OPPO Find N5可分屏處理3個應用程式。 OPPO Find N5已內置多個AI功能。 OPPO Find N5港版價錢及預售日期。

與內地同日上市

其他實用功能包括Boundless View，支持3應用全屏多任務處理，還引入了智能分屏功能。搭載高通Snapdragon 8 Elite晶片，多App運行亦保持順暢不窒機，亦支援更多大摺必備的AI功能如雙向翻譯、AI筆記助手、AI摘要及寫作等等。另外亦有齊80W SUPERVOOC有線快充與50W AIRVOOC無線快充，功能與直板機睇齊。

OPPO Find N5備有黑白兩色，16GB+512GB配置，售價為$11999，跟內地同步於2月26日預先熱購。

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