OPPO Find N5香港發售日及價錢公布　全球最薄雙摺上手速試

OPPO Find N5於上周全球發布，今日亦宣布這一部旗艦摺疊智能手機即將於香港上市。全球最輕薄的大摺、同類產品中最大內屏、「哈蘇」Hasselblad鏡頭加持、IPX9級全防水、5600mAh電池續航力，還有實用的Mac遙遠控制及新一代AI驅動性能，確實有吸引力。

超薄輕量機身

今日真機上手速試，體驗到OPPO Find N5全球最薄的書本式摺疊手機的獨有之處。重量僅229克，摺疊時厚度僅為8.93毫米，與iPhone 16 Pro Max相比只厚少許，打開時亦只有4.21毫米。雖然輕薄但手感堅固實淨，Armour Shield結構邊框採用7000系列鋁合金複合材料製成，配備超耐用納米晶玻璃，強度高兼抗跌。

Find N5的鉸鏈蓋以及連接鉸鏈與摺疊屏幕的翼板均採用5級鈦合金製成，承重部件採用OPPO獨家定制的超高強度鋼，亦有TÜV Rheinland可靠摺疊認證，開合順滑而且角度堅挺，加上磁吸性摺合、圓角及輪廓平直的邊框，手感相當好。