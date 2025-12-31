OPPO Find N6 最快2月現身 傳規格包括Find X9 同級 200MP 潛望長焦

具備頂級攝影表現的 OPPO Find X9 系列手機，除傳聞將推出旗艦型號 Find X9 Ultra 外，另一款旗艦大摺 Find N6 近日亦有相關資訊流傳。
較早前爆料達人「數碼閒聊站」透露，OPPO 新代大摺 Find N6 或將與 Find X9 系列一樣，配備 200MP 潛望長焦鏡頭，並加入多光譜鏡頭。
文中提到 Find N6 頗大機會採用 Find X9 同款影像方案，亦即 50MP OIS 主鏡、5oMP 廣角跟 200MP OIS 潛望長焦 Hasselblad 技術攝像模組。
機身配置部份，預計 Find N6 將採用 8.12 吋 2K LTPO UTG 主屏、配 6.62 吋外屏組合；運算採用 S8E Gen5 晶片、內置等效 6K 電池、並具北斗衛星通訊版本。
國行 Find N6 將具原鈦、深黑及金橙色款選擇，機重約 225g 左右，高配 12+1TB 跟 16+1TB 儲存。據早前數碼博主「智慧皮卡丘」資訊，其最快 2 月過年前現身。
攝影表現料大幅加強
Mobile Magazine 短評：如消息屬實 Find N6 在較前代 N5 更輕身同時，其攝影表現獲更大提升，可輸出 Find X9 Pro 同級影像，大幅加強攝影表現。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載