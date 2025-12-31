OPPO Find N6 最快2月現身 傳規格包括Find X9 同級 200MP 潛望長焦

具備頂級攝影表現的 OPPO Find X9 系列手機，除傳聞將推出旗艦型號 Find X9 Ultra 外，另一款旗艦大摺 Find N6 近日亦有相關資訊流傳。

較早前爆料達人「數碼閒聊站」透露，OPPO 新代大摺 Find N6 或將與 Find X9 系列一樣，配備 200MP 潛望長焦鏡頭，並加入多光譜鏡頭。

文中提到 Find N6 頗大機會採用 Find X9 同款影像方案，亦即 50MP OIS 主鏡、5oMP 廣角跟 200MP OIS 潛望長焦 Hasselblad 技術攝像模組。