OPPO Find X7 神秘現身Antutu得分破227萬　 天璣 9300+16GB RAM+1TB儲存配置

據安兔兔在其同名官方微博帳號發言，較早前有型號為 PHZ110 的 OPPO 手機，亦即傳聞中未發布旗艦手機 OPPO Find X7 系列手機，有執行《Antutu》V10 版本測試參數在網絡流傳。

近日推出配備最新旗艦晶片組的頂級手機，執行硬件測試工具如《Antutu》輕鬆獲逾 200 萬分成績是平常事；像安兔兔較早前展示 OPPO 未發布手機新作 Find X7 的測試表現，就獲得突破 227 萬分出眾答卷。

高於vivo X100 系列受測手機

據透露受測 X7 手機用上 MediaTek 新代旗艦 5G 晶片組天璣 9300，且擁有 16GB RAM 跟 1TB 儲存配置，測試網推測其為用上 LPDDR5T RAM 跟 UFS 4.0 儲存的系列配置機型。

從安兔兔方面公佈測試成績，得知頂配版本 OPPO Find X7 擁有高達 2,270,677 分《Antutu》V10 版本表現，其中 CPU 部份獲 521,690 分、GPU 方面獲 911,683 分；儲存跟 UX 方面就分別獲 471,340 及 365,964 高分表現，稍高於更早時份推出，同樣配備天璣 9300 晶片組、16GB LPDDR5T RAM 及 1TB UFS 4.0 儲存配置的 vivo X100 系列《Antutu》受測手機。

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