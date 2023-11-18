熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-18 09:00:00

OPPO Find X7 神秘現身Antutu得分破227萬　 天璣 9300+16GB RAM+1TB儲存配置

分享：
OPPO Find X7 《Antutu》破 227 萬分！用天璣 9300、 16+1TB 儲存

OPPO Find X7 《Antutu》破 227 萬分！用天璣 9300、 16+1TB 儲存

近日推出配備最新旗艦晶片組的頂級手機，執行硬件測試工具如《Antutu》輕鬆獲逾 200 萬分成績是平常事；像安兔兔較早前展示 OPPO 未發布手機新作 Find X7 的測試表現，就獲得突破 227 萬分出眾答卷。

據安兔兔在其同名官方微博帳號發言，較早前有型號為 PHZ110 的 OPPO 手機，亦即傳聞中未發布旗艦手機 OPPO Find X7 系列手機，有執行《Antutu》V10 版本測試參數在網絡流傳。

OPPO Find X7 《Antutu》破 227 萬分！用天璣 9300、 16+1TB 儲存

高於vivo X100 系列受測手機

據透露受測 X7 手機用上 MediaTek 新代旗艦 5G 晶片組天璣 9300，且擁有 16GB RAM 跟 1TB 儲存配置，測試網推測其為用上 LPDDR5T RAM 跟 UFS 4.0 儲存的系列配置機型。

從安兔兔方面公佈測試成績，得知頂配版本 OPPO Find X7 擁有高達 2,270,677 分《Antutu》V10 版本表現，其中 CPU 部份獲 521,690 分、GPU 方面獲 911,683 分；儲存跟 UX 方面就分別獲 471,340 及 365,964 高分表現，稍高於更早時份推出，同樣配備天璣 9300 晶片組、16GB LPDDR5T RAM 及 1TB UFS 4.0 儲存配置的 vivo X100 系列《Antutu》受測手機。

【本文獲Mobile Magazine授權轉載】

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受