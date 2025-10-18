OPPO Find X9手機登場 標準版與高配版Pro皆配Dimensity 9500 芯片

OPPO Find X9 系列全系配備的 Dimensity 9500 晶片 CPU 效能提升 32%、GPU 圖形處理速度增長 33%，而 NPU 人工智能運算能力更飆升 111%。除了效能突破，能耗表現同樣亮眼，CPU、GPU 與 NPU 分別實現 55%、42% 及 56% 的功耗降低。

OPPO 正式發表全新 Find X9 系列旗艦手機，包括標準版 Find X9 與高配版 Find X9 Pro，全線搭載 MTK 最新旗艦晶片 Dimensity 9500，並在攝影系統、電池續航及指紋辨識技術上實現跨越式升級。而港版最快月底正式登陸香港!

7500mAh 電量

Find X9 採用 6.59 吋 OLED 螢幕，繼承前代的舒適握感，但電池容量大幅升級至7,025mAh，較上代激增 1,395 mAh，支援 80W 有線快充與 50W 無線充電。Find X9 Pro 則採用 6.78 吋大螢幕，電池容量更提升至 7,500mAh，配備 90W 有線快充與 50W 無線充電，官方更保證使用 5 年後電池健康度不低於 80%。

全系列告別傳統光學指紋辨識，升級為超聲波指紋辨識技術，不僅解鎖速度更快，在濕手狀態下也能精準辨識。

Find X9 Pro 的攝影系統成為最大亮點，主鏡頭採用新一代 Sony LYT-828 感光元件（1/1.28吋），搭配 f/1.5 大光圈七鏡片鏡頭與 OIS 光學防手震，更突破性地預設開啟 50MP 高畫質模式。