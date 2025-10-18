熱門搜尋:


科技
2025-10-18 08:00:00

OPPO Find X9手機登場 標準版與高配版Pro皆配Dimensity 9500 芯片

OPPO 正式發表全新 Find X9 系列旗艦手機，包括標準版 Find X9 與高配版 Find X9 Pro，全線搭載 MTK 最新旗艦晶片 Dimensity 9500，並在攝影系統、電池續航及指紋辨識技術上實現跨越式升級。而港版最快月底正式登陸香港!

OPPO Find X9 系列全系配備的 Dimensity 9500 晶片 CPU 效能提升 32%、GPU 圖形處理速度增長 33%，而 NPU 人工智能運算能力更飆升 111%。除了效能突破，能耗表現同樣亮眼，CPU、GPU 與 NPU 分別實現 55%、42% 及 56% 的功耗降低。

OPPO Find X9 系列手機預載基於 Android 16 的 ColorOS 16 系統 OPPO 與 Hasselblad 聯合開發的專屬遠攝鏡頭配件，內建 12 片玻璃鏡片，可實現 10 倍光學變焦（數位變焦最高 200 倍），影片變焦亦可達 50 倍，目前為 X9 Pro 獨佔配件。 全系列支援四鏡頭 4K 60fps Dolby Vision 錄影，主鏡頭與長焦鏡頭更可拍攝 4K 120fps 超高格數影片。創新推出的「Motion Photos」動態照片功能，讓用戶以更靈活的方式記錄精彩瞬間。 界首見的 200MP Hasselblad 潛望式長焦鏡頭，採用 1/1.56 吋大底感光元件，支援 DCG-HDR 雙轉換增益技術，配合 70mm 焦段 f/2.1 光圈與 Prism Hybrid OIS 光學防手震，長焦畫質達到全新高度。 Find X9 Pro 的攝影系統成為最大亮點，主鏡頭採用新一代 Sony LYT-828 感光元件（1/1.28吋），搭配 f/1.5 大光圈七鏡片鏡頭與 OIS 光學防手震，更突破性地預設開啟 50MP 高畫質模式。 OPPO Find X9 系列全系配備的 Dimensity 9500 晶片 CPU 效能提升 32%、GPU 圖形處理速度增長 33% 標準版 Find X9 與高配版 Find X9 Pro，全線搭載 MTK 最新旗艦晶片 Dimensity 9500 全系列告別傳統光學指紋辨識，升級為超聲波指紋辨識技術，不僅解鎖速度更快，在濕手狀態下也能精準辨識，大幅提升使用便利性。 標準版 Find X9（12GB+256GB）起售價為4,499人民幣，Find X9 Pro（12GB+256GB）則為 5,999人民幣。

7500mAh 電量

Find X9 採用 6.59 吋 OLED 螢幕，繼承前代的舒適握感，但電池容量大幅升級至7,025mAh，較上代激增 1,395 mAh，支援 80W 有線快充與 50W 無線充電。Find X9 Pro 則採用 6.78 吋大螢幕，電池容量更提升至 7,500mAh，配備 90W 有線快充與 50W 無線充電，官方更保證使用 5 年後電池健康度不低於 80%。

全系列告別傳統光學指紋辨識，升級為超聲波指紋辨識技術，不僅解鎖速度更快，在濕手狀態下也能精準辨識。

Find X9 Pro 的攝影系統成為最大亮點，主鏡頭採用新一代 Sony LYT-828 感光元件（1/1.28吋），搭配 f/1.5 大光圈七鏡片鏡頭與 OIS 光學防手震，更突破性地預設開啟 50MP 高畫質模式。

更是業界首見的 200MP Hasselblad 潛望式長焦鏡頭，採用 1/1.56 吋大底感光元件，支援 DCG-HDR 雙轉換增益技術，配合 70mm 焦段 f/2.1 光圈與 Prism Hybrid OIS 光學防手震。

全系列支援四鏡頭 4K 60fps Dolby Vision 錄影，主鏡頭與長焦鏡頭更可拍攝 4K 120fps 超高格數影片。創新推出的「Motion Photos」動態照片功能。

OPPO 與 Hasselblad 聯合開發的專屬遠攝鏡頭配件，內建 12 片玻璃鏡片，可實現10倍光學變焦（數位變焦最高 200 倍），影片變焦亦可達 50 倍，目前為 X9 Pro 獨佔配件。

鏡頭設10倍光學變焦

OPPO Find X9 系列預載基於 Android 16 的 ColorOS 16 系統，OPPO 承諾提供 5 代作業系統更新與 6 年安全更新。深度整合 Google Gemini AI 人工智能，配備 AI 人像光效、AI 錄音助理與 AI 心靈空間等創新功能。特別值得一提的是，系統原生支援與 Apple Watch 的跨生態連動。

全系列通過 IP66 防噴水、IP68 防浸水與 IP69 防高溫噴水認證，提供全方位防護。目前已在內地市場開放預購，標準版 Find X9（12GB+256GB）起售價為4,499人民幣，Find X9 Pro（12GB+256GB）則為 5,999人民幣。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

