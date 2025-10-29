OPPO Find X9 Pro港版售價公布　2億像素哈蘇長焦鏡頭配7500mAh大電池

OPPO昨日全球發布最新旗艦手機Find X9 Pro，香港亦即日發售，新機規格不輸其他品牌旗艦，擁有與哈蘇聯合打造的影像系統、超長續航力、強勁的性能以及流暢的ColorOS 16系統，相當具競爭性。
哈蘇大師相機系統
Find X9 Pro都以影像創新為主打，別人有Leica、蔡司品牌加持，OPPO則有與哈蘇Hasselblad合作開發的200MP哈蘇長焦相機，配備1/1.56吋感應器、f/2.1光圈，支援長焦微距。同時升級了Ultra XDR主相機，採用客製化的1/1.28吋Sony LYT 828感光元件，與對家的vivo X300 Pro相同。另外OPPO開發了主動光學對準工藝，使鏡頭與感測器精確匹配，將解析度再提高15%。
Find X9 Pro首次搭載全新LUMO影像引擎，運算攝影演算法可提升清晰度、動態範圍和色彩科學，同時確保照片呈現自然美感。在明亮的日光下，以50MP的解析度拍攝照片，其細節是標準12MP影像的四倍以上。在低光源的情況下，相機會智慧切換到25MP或12MP模式，並利用像素合併技術實現雜訊控制。
業界首創的4K動態照片功能，智慧裁剪可實現高達13.2倍的高品質無損變焦，搭載超級變焦演算法，可將清晰度提升至120倍。200MP 哈蘇長焦鏡頭支援4K 120fps杜比視界HDR錄影，實現專業級影片拍攝，同時有ACES認證的LOG錄製。
7500mAh大電池
Find X9 Pro配備OPPO產品中容量最大的7500mAh電池，第三代矽碳電池矽含量高達15%。即使經過五年的正常使用，也能保持80%以上的初始容量。 充電方面支援80W OPPO SUPERVOOC有線快閃、50W AIRVOOC無線充電、以及10W反向無線充電。手機同時備有IP66、IP68和IP69防水防塵性能。
Find X9 Pro採用現代平邊設計，霧面鋁製邊框和防指紋玻璃背蓋，流線型相機模組設計。新一代平板顯示屏擁有1.15毫米超薄對稱邊框，120Hz更新率顯示器擁有3600nits戶外峰值亮度和1nit最低亮度，高頻PWM調光技術達致護眼效果。
最強晶片及全新OS
搭載MediaTek Dimensity 9500晶片，CPU、GPU及NPU效能提升，配合客製化的均熱板及全新 Trinity引擎，持續高性能和卓越能源效率比。全新ColorOS 16加入無縫動畫、Pro AI功能，透過AI Mind Space，全新Snap Key可即時捕捉螢幕內容、AI Recorder可自動產生標題和摘要，而AI Portrait Glow可即時平衡光線和膚色。
O+ Connect跨裝置功能支援Mac和Windows，可透過電腦管理手機文件，或透過手機遠端控制電腦。螢幕鏡像功能最多可顯示5個應用程序，並使用滑鼠和鍵盤進行操作。
OPPO Find X9 Pro將於10月29日上市，香港推出曜鈦灰和霜月白兩種配色，只提供16GB + 512GB配置，售價為$7699。