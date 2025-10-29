OPPO Find X9 Pro港版售價公布　2億像素哈蘇長焦鏡頭配7500mAh大電池

OPPO昨日全球發布最新旗艦手機Find X9 Pro，香港亦即日發售，新機規格不輸其他品牌旗艦，擁有與哈蘇聯合打造的影像系統、超長續航力、強勁的性能以及流暢的ColorOS 16系統，相當具競爭性。

哈蘇大師相機系統

Find X9 Pro都以影像創新為主打，別人有Leica、蔡司品牌加持，OPPO則有與哈蘇Hasselblad合作開發的200MP哈蘇長焦相機，配備1/1.56吋感應器、f/2.1光圈，支援長焦微距。同時升級了Ultra XDR主相機，採用客製化的1/1.28吋Sony LYT 828感光元件，與對家的vivo X300 Pro相同。另外OPPO開發了主動光學對準工藝，使鏡頭與感測器精確匹配，將解析度再提高15%。

Find X9 Pro首次搭載全新LUMO影像引擎，運算攝影演算法可提升清晰度、動態範圍和色彩科學，同時確保照片呈現自然美感。在明亮的日光下，以50MP的解析度拍攝照片，其細節是標準12MP影像的四倍以上。在低光源的情況下，相機會智慧切換到25MP或12MP模式，並利用像素合併技術實現雜訊控制。

業界首創的4K動態照片功能，智慧裁剪可實現高達13.2倍的高品質無損變焦，搭載超級變焦演算法，可將清晰度提升至120倍。200MP 哈蘇長焦鏡頭支援4K 120fps杜比視界HDR錄影，實現專業級影片拍攝，同時有ACES認證的LOG錄製。