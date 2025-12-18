OPPO Find X9 Ultra 電池容量曝光 傳突破 7000mAh 大關

隨著 OPPO下一代旗艦手機 Find X9 Ultra 的發布訊息逐漸浮出水面，其關鍵規格成為市場關注焦點。繼前代 Find X8 Ultra 後，新一代機型預計在電池效能上實現顯著躍升。雖然 OPPO 尚未正式公布手機的發表日期，但公司高層已透過社交平台透露了部分細節。

Find X9 Ultra傳4月推出 OPPO 高管周意寶近日在微博回覆網友評論時暗示，Find X9 Ultra 將配備一塊容量超越 7000mAh 的電池。若此訊息屬實，這將代表 OPPO 旗艦系列在續航能力上的重大升級。回顧前代 Find X8 Ultra 採用 6100mAh 電池，而近期已推出的 Find X9 Pro 則搭載了 7500mAh 電池，因此外界推測 Find X9 Ultra 極有可能配備同等甚至更大容量的電池方案，進一步滿足高用量用戶的需求。

根據目前流出的訊息，OPPO Find X9 Ultra 預計將於 2026 年 4 月正式亮相。核心性能方面，手機將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，確保頂級的運算與能效表現。影像系統則是另一大亮點，據傳將採用後置四攝組合，包括一枚 200MP 高像素主攝鏡頭、一枚支援 3 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭、一枚超廣角鏡頭，以及另一枚具備更高倍率光學變焦的潛望式長焦鏡頭，構建全焦段覆蓋的專業拍攝能力。

