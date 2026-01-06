OPPO Reno 15 系列手機海外版發布 標準版/Pro/Pro Max三款型號

「一雞多味」有多個型號差分的 OPPO Reno 15 系列手機，較早前正式發佈其海外版本，包括標準版 Reno 15、Reno 15 Pro 及頂配機型 Reno 15 Pro Max。
據 OPPO 台灣官網資訊，頂配機型 Reno 15 Pro Max 配備天璣 8450 晶片、6.78 吋 1.5K 120Hz AMOLED 螢幕，內置 6,500mAh 電池跟 80W / 50W 無線充電。
Reno 15 Pro Max規格
OPPO Reno 15 Pro Max 海外版配備由 200MP OIS 主鏡、50MP 廣角跟 50MP OIS 長焦組成三鏡，統一提供 12+512 配置，售價 24,990 台幣（約6,210港元）。
Reno 15 Pro 規格
Reno 15 Pro 走 6.32 吋 1.5K 細屏路線，配 Pro Max 同款天璣 8450 晶片及200MP OIS 三鏡，6,200mAh 電池，12+256 售 20,990 台幣（約5,220港元）。
Reno 15 標準版 6.59 吋 1.5K 螢幕介乎兩者間，配 7G4 晶片鏡頭則為 50MP OIS 主鏡、50MP OIS 長焦及 8MP 廣角，售價由 17,990 台幣（約港幣 $4,470）起。
Mobile Magazine 短評：如無意外港版 Reno 15 配置將與海外版相同，且預計售價將較其他地區相宜，但現時就未確認將引入何種機型及配色。
資料來源：OPPO（台灣）
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載