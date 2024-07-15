OPPO Reno12系列中階AI手機　$2899起玩一鍵消除修圖功能

OPPO新出中階手機Reno12和Reno12 Pro，內置不少AI功能。

智能手機搭載AI功能已不是新事，不過大部分都是高階機款才可使用。OPPO推出全新Reno12和 Reno12 Pro，售價由$2899起，中價位已可以大玩AI功能，方便修圖、生成文章及摘要等實用用途。配置亦相當不俗，性價比相當高。

OPPO Reno12 Pro配備Samsung 50MP長焦人像鏡頭、Sony 50MP超清OIS主攝鏡頭及112°超廣角鏡頭；Reno12則有Sony 112°超廣角鏡頭、Sony 50MP超清OIS主攝及2MP微距鏡。

AI拍攝人像 OPPO Reno12和Reno12 Pro配備Sony LYT-600感應器，具備全像素全向自動對焦和光學防震。兩款機型均配備人像模式，OPPO Reno12 Pro配備5000萬像素長焦人像相機，Samsung S5KJN5傳感器，提供最高20倍數碼變焦，還有新的Samsung 5000萬像素自動對焦自拍相機，引入新的AI人像美化效果，實時調整臉型、髮際線和顴骨等。



兩款手機均具備增強版閃拍功能，捕捉更真實的光影效果和自然的膚色，另外前後置攝像頭均支持4K 30fps錄影。而且可插Micro SD卡加大內存容量，拍攝更多相片影片或是裝Apps亦不是問題。

強大AI執相修圖 兩款全新AI手機引入一系列GenAI功能。全新升級的AI消除器，用戶只需輕點即可一鍵移除照片中的路人，能夠自動識別不需要的人和物體，不用自己動手處理。 另有專為提升群體照片效果而設計的AI功能，AI清晰臉龐為群體照片中的每個人提供高清修復，例如面部輪廓、頭髮和眉毛的細節，即使遠處的人也能清晰呈現。AI Studio則可以從照片創建數位化身或藝術肖像風格，新GenAI功能可將自己重新想像成牛仔、明星等各種角色，發揮創意。

AI生成及閱讀 基於Google Gemini大型語言模型，AI工具箱作為智慧側邊欄的新功能，運用強大的識別能力來理解屏幕上顯示的內容，並相應推薦AI功能，例如快速生成社交媒體內容，或為冗長的文章生成內容摘要、錄音摘要及語音閱讀等。

科幻波紋設計 OPPO Reno12和Reno12 Pro兩機外型相似，採用未來感流體波紋紋理設計和高強度合金框架，堅固防摔、防壓和防水。要憑色認機，Reno12有銀色及棕色可選；Reno12 Pro則有淺紫色及雙色啞光設計空間棕色。



兩款均配備6.7吋120Hz OLED螢幕，同時提供低藍光護眼功能。OPPO Reno12配備Corning Gorilla Glass 7i，Reno12 Pro則配備了Corning Gorilla Glass Victus 2，為Reno系列手機中最堅固的保護玻璃，可抗撞擊、抗摔、抗彎曲和抗刮擦。兩款機型均達到IP65等級，防塵防水，Splash Touch專有技術即使在螢幕或用戶手濕的情況下，也能確保螢幕正常運行。 配備了全新4nm MediaTek Dimensity 7300-Energy For Reno行動平台，結合80W SUPERVOOCTM閃充技術和5,000mAh電池，僅需10分鐘即可從1%充至32%，而充滿100%則只需46分鐘。

AI LinkBoost技術在位於弱網路地方，也能享受流暢、無縫和穩定的連接。