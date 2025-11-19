OPPO Reno15 Pro / Reno15 國行發布！200MP 超穩防震拍、包郵到港價最平3千有找

Reno15 Pro / Reno15 國行發布！200MP 超穩防震拍、包郵到港價最平3千有找

日前 OPPO 在國內發表中高階手機新作 Reno15 系列，新品主打 200MP 超清影像，其中 Reno15 Pro 更具超穩超清防震拍功能，影像體驗不輸旗艦裝置。 本文刊登時 OPPO Reno15 系列已開放預售，在港用家能透過電商平台，如京東港澳 App 品牌自營店，以早鳥價入手 Reno15 Pro 跟 Reno15 手機。

Reno15 Pro配備天璣 8450 晶片 其中 Reno15 標配 12+256 機型，包郵到港價約 $3,225.3；Reno15 Pro 的 12+256 包郵到價則約 $3,990.9，兩者均較正價有 50 人民幣折扣。功能方面 Reno15 Pro 配備天璣 8450 晶片、具 200MP OIS 主鏡、50MP 廣角、50MP OIS 潛望長焦機背三鏡，跟 50MP 廣角前鏡，支援超級防震拍。