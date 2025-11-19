OPPO Reno15 Pro / Reno15 國行發布！200MP 超穩防震拍、包郵到港價最平3千有找

日前 OPPO 在國內發表中高階手機新作 Reno15 系列，新品主打 200MP 超清影像，其中 Reno15 Pro 更具超穩超清防震拍功能，影像體驗不輸旗艦裝置。
本文刊登時 OPPO Reno15 系列已開放預售，在港用家能透過電商平台，如京東港澳 App 品牌自營店，以早鳥價入手 Reno15 Pro 跟 Reno15 手機。
Reno15 Pro配備天璣 8450 晶片
其中 Reno15 標配 12+256 機型，包郵到港價約 $3,225.3；Reno15 Pro 的 12+256 包郵到價則約 $3,990.9，兩者均較正價有 50 人民幣折扣。功能方面 Reno15 Pro 配備天璣 8450 晶片、具 200MP OIS 主鏡、50MP 廣角、50MP OIS 潛望長焦機背三鏡，跟 50MP 廣角前鏡，支援超級防震拍。
Reno15 同樣採用天璣 8450 晶片，鏡頭與 Pro 版分別為配備 50MP OIS 長焦，機身 6.32 吋螢幕、低至 187g 機重便攜表現更佳。
Mobile Magazine 短評：雖同以 Reno15 定名，但從硬件配置來看，國行版 Reno15 跟海外版可視為兩款不同裝置，國行版整體效能不錯。
資料來源：OPPO（中國）
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載