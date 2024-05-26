Panasonic Lumix S95月下旬上市 價錢、體積一覽 機身淨重只有403g

Panasonic 發布了 Lumix S9 全片幅無反相機，是品牌推出 Lumix S 系列5年以來，體積最細小的型號，Lumix S9 機身淨重只有403g，使用 2,420 萬像素與 Lumix S5 II 同級的 CMOS 感光元件，定位針對近年愈來愈多年輕 Content Creators 的產品，與 Sony ZV-E1相似。 Lumix S9 機身淨重只有403g，使用 2,420 萬像素與 Lumix S5 II 同級的 CMOS 感光元件，Lumix S9機內建 5 軸機身防震系統，擁有 5 級快門補償效果，搭配光學防震鏡頭的話，最大修正能力達 6.5 級快門速度。Lumix S9 沒有機械快門簾，據廠方表示，為了保持機身輕巧，在機械快門簾和 5 軸機身防震系統之間，品牌最後為 Lumix S9 選擇了後者。

Lumix S9可即時預覽和套用LUT Panasonic 在去年初的 Lumix S5 II 引入實時 LUT 系統，並可以用來應用於相片和影片的色彩演繹方法。今次 Panasonic 直接在 Lumix S9 機背的 AF-On 按鈕旁邊加入專門的 LUT 按鈕，可以讓用家即時預覽和套用不同的 LUT 色彩風格。Lumix S9 今次更容許控制每款 LUT 的不透明度，甚至可以將兩款 LUT 混合組成新的風格，從而產生更多色調組合，另外 Lumix S9 用家亦可利用 Lumix Lab 智能手機應用程式設定和匯入 LUT。 Lumix S9 新引入 MP4 Lite 影片格式，可以 25p 或 30p 幀率拍攝 4K Open Gate 4:2:0 10-bit 影片，由於最高比特率僅有 50Mbps，可以顯著加快相機和智能手機之間的傳輸速度，對於一般社交媒體平台發佈已經遊刃有餘，而將會在5月29日發佈 Lumix Lab 智能手機應用程式亦可以快速編輯 MP4 Lite 檔案和裁剪影片的長寬比。