Pantone 2025年度代表色Mocha Mousse　motorola推合作版淺啡色手機

motorola為Pantone 2025年度顏色推出淺啡色Edge 50 Neo及razr 50 ultra。

Pantone色彩研究所宣布選擇PANTONE 17-1230 Mocha Mousse（摩卡慕斯）作為2025年度代表色（Colour of the Year 2025），這是一種溫暖的棕色調，蘊含著內在的豐富質感，讓人聯想到可可、朱古力和咖啡的美味品質，滿足人們對舒適的渴望。

今年Pantone Colour of the Year 2025為Mocha Mousse淺啡色。

優雅溫暖大地色系 官方表示，PANTONE 17-1230 Mocha Mousse棕色調精緻華麗，同時又是樸實無華的經典，柔和溫暖的大地色系帶來簡約而輕鬆舒適的感覺。精緻質樸的優雅，有可可、朱古力及咖啡的精髓，單獨使用之外，也可作為多功能色調，增強各種色彩和應用。



兩款特別版手機 今次合作夥伴之一的motorola，特意推了兩款Mocha Mousse配色手機，分別是Edge 50 Neo及razr 50 ultra。兩部手機均採用了環保純素皮革物料及咖啡渣製成，形成獨特的質感，Edge 50 Neo機背有Pantone標記點綴，razr 50 ultra則在摺疊的骨位印上Pantone Mocha Mousse字樣。

LIBRATONE UP開放式耳機都有Pantone Mocha Mousse特別配色。

淺啡開放式耳機 丹麥耳機品牌LIBRATONE亦為UP開放式耳機推出特別版Mocha Mousse配色，這款設計簡約的開放式耳機專為運動而設，原本只有淺紫、淺綠及黃色3種粉色系，現在新增的大地色更加中性柔和。