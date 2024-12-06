熱門搜尋:
中山美穗 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-12-06 17:00:00

Pantone 2025年度代表色Mocha Mousse　motorola推合作版淺啡色手機

分享：
motorola為Pantone 2025年度顏色推出淺啡色Edge 50 Neo及razr 50 ultra。

motorola為Pantone 2025年度顏色推出淺啡色Edge 50 Neo及razr 50 ultra。

adblk5

Pantone色彩研究所宣布選擇PANTONE 17-1230 Mocha Mousse（摩卡慕斯）作為2025年度代表色（Colour of the Year 2025），這是一種溫暖的棕色調，蘊含著內在的豐富質感，讓人聯想到可可、朱古力和咖啡的美味品質，滿足人們對舒適的渴望。

今年Pantone Colour of the Year 2025為Mocha Mousse淺啡色。

今年Pantone Colour of the Year 2025為Mocha Mousse淺啡色。

優雅溫暖大地色系

官方表示，PANTONE 17-1230 Mocha Mousse棕色調精緻華麗，同時又是樸實無華的經典，柔和溫暖的大地色系帶來簡約而輕鬆舒適的感覺。精緻質樸的優雅，有可可、朱古力及咖啡的精髓，單獨使用之外，也可作為多功能色調，增強各種色彩和應用。
 

adblk6
motorola razr 50 ultra與Pantone合作推出Mocha Mousse配色。 今年大熱的細摺razr 50 ultra換上新色相當吸引。 motorola Edge 50 Neo機背更有Pantone標記。 用上環保純素皮革物料及咖啡渣製成。

兩款特別版手機

今次合作夥伴之一的motorola，特意推了兩款Mocha Mousse配色手機，分別是Edge 50 Neo及razr 50 ultra。兩部手機均採用了環保純素皮革物料及咖啡渣製成，形成獨特的質感，Edge 50 Neo機背有Pantone標記點綴，razr 50 ultra則在摺疊的骨位印上Pantone Mocha Mousse字樣。

LIBRATONE UP開放式耳機都有Pantone Mocha Mousse特別配色。

LIBRATONE UP開放式耳機都有Pantone Mocha Mousse特別配色。

淺啡開放式耳機

丹麥耳機品牌LIBRATONE亦為UP開放式耳機推出特別版Mocha Mousse配色，這款設計簡約的開放式耳機專為運動而設，原本只有淺紫、淺綠及黃色3種粉色系，現在新增的大地色更加中性柔和。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 