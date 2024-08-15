Pixel Buds Pro 2耳機搭配全新晶片　降噪加強兩倍、滿載Gemini AI功能

在Made by Google發布會中亦有全新耳機Google Pixel Buds Pro 2登場，今次首度搭載專為耳機而設的Tensor A1晶片，配合Gemini AI，功能遠超一般耳機。

全新設計降噪音質加強

Pixel Buds Pro 2比上代輕24%，體積也小了27%。全新的扭轉式調節穩定器，還配備4種不同尺寸的耳塞，耳機更貼合，做運動都不易跌出。

首次搭載全新設計的Tensor A1晶片，具有超低延遲的音頻處理能力，每秒適應環境達300萬次。主動降噪（ANC）效果上代強兩倍，還可以取消更多不同類型的噪音，包括交通嘈雜聲和周邊對話。

Tensor A1還改善了音質，帶來精準仔細且沉浸式的聲音體驗。續航力為8小時，配合充電盒達30小時，亦支援快充功能，15分鐘可充多3小時。