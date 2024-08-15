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科技
2024-08-15 13:00:00

Pixel Buds Pro 2耳機搭配全新晶片　降噪加強兩倍、滿載Gemini AI功能

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Google Pixel Buds Pro 2耳機換上全新Tensor A1晶片。

Google Pixel Buds Pro 2耳機換上全新Tensor A1晶片。

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在Made by Google發布會中亦有全新耳機Google Pixel Buds Pro 2登場，今次首度搭載專為耳機而設的Tensor A1晶片，配合Gemini AI，功能遠超一般耳機。

Pixel Buds Pro 2耳機功能一覽。 Pixel Buds Pro 2特別設有一個扭轉式調節穩定器。 Pixel Buds Pro 2配備的Tensor A1晶片能加強音質和降噪能力。

全新設計降噪音質加強

Pixel Buds Pro 2比上代輕24%，體積也小了27%。全新的扭轉式調節穩定器，還配備4種不同尺寸的耳塞，耳機更貼合，做運動都不易跌出。

首次搭載全新設計的Tensor A1晶片，具有超低延遲的音頻處理能力，每秒適應環境達300萬次。主動降噪（ANC）效果上代強兩倍，還可以取消更多不同類型的噪音，包括交通嘈雜聲和周邊對話。

Tensor A1還改善了音質，帶來精準仔細且沉浸式的聲音體驗。續航力為8小時，配合充電盒達30小時，亦支援快充功能，15分鐘可充多3小時。

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Pixel Buds Pro 2專為Gemini而打造。 可以利用語音作出指令，使用各種AI功能。

語音操控Gemini

Pixel Buds Pro 2除了可播放音樂、保持專注和接聽電話，還支持Gemini功能，無需手動操作虛擬AI助手。當中包括步行導航、活動提醒、新歌推薦等，講出「Hey Google, let’s talk live」，即可與Gemini進行人性化對話。

其他實用功能

  • 全新「尋找我的設備」網絡功能，耳機盒還新增了一個喇叭，即使耳機藏在盒子裡也能聽到位置
  • 「清晰通話」功能可在嘈雜的環境中提供更清晰的通話體驗
  • 「對話偵測」功能可自動關閉噪音消除，輕鬆切換音樂和周圍人的對話
  • 支援空間音頻及頭部追踪，音效會隨著移動而變化，並會跟隨頭部動作調整聲音的方向，感受更真實的立體聲

Pixel Buds Pro 2有米白、灰、綠及粉紅色，定價為$229美金，將於9月26日於Google Store及指定零售商上架。

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