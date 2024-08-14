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科技
2024-08-14 20:00:00

Pixel Watch 3智能手錶首推45mm版　屏幕更亮、續航力更長、運動功能加強

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Pixel Watch 3智能手錶有41及45mm兩款尺寸。

Pixel Watch 3智能手錶有41及45mm兩款尺寸。

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Google Pixel Watch 3及Pixel Buds Pro 2兩款智能裝備亦同時在Made by Google發布，Pixel Watch 3今次首次推出41及45mm兩款尺寸，亦新增了全新脈搏監測及多項運動功能。

Google Pixel Watch 3主要賣點一覽。 Pixel Watch 3的Actua顯示屏，亮度比上代大兩倍。 Pixel Watch 3 45mm能顯示多40%畫面，電量亦增加35%。

2,000尼特顯示屏

Pixel Watch 3採用了Actua顯示屏，亮度比上代大兩倍，峰值亮度高達2,000尼特，還可根據環境自動調整亮度，最低可達1尼特，在黑暗環境中也能看錶。45mm的手錶比Pixel Watch 2多展示了 40%屏幕，而41mm則多了10%。

全新「省電模式」可將電池續航時間延長至36小時，45mm配備了比以前大35%的電池，而 41mm則充電速度更快，節省15分鐘的充電時間。

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Pixel Watch 3設有更多健康評分，令用戶更了解身體狀態。 自訂跑步計劃可從分析步頻及步幅等改善跑姿，加強跑手表現。 Pixel Watch 3新增脈搏監測功能，在危急情況下直接求救。

更準確運動指引

運動及健康監測方面新增Fitbit的每日準備狀況（Daily Readiness）、心肺負荷狀態（Cardio Load）及目標負荷（Target Load）。以改良的演算法分析身體的回復指數作出評分，令訓練更加有效及個人化，以及可在每天早上簡介中，讓用戶更有效地計劃健身及運動目標。

全新的運動功能可以自訂跑步計劃，提供觸覺反饋和語音引導，讓用戶知道何時熱身結束、是否跑得太快或超過心率目標，以及何時該進行下一個間歇訓練，改進的心率感測更準確。全新的高級運動感應技術，對步頻、步幅長度和高度以及接觸地面時間作全面分析，改善跑步姿勢。

脈搏監測功能（Loss of Pulse Detection） 可留意到用戶心跳有沒有突然停止，並可立即致電救援及分享位置。

Pixel Watch 3 41mm設有黑、白、灰及粉紅4色，藍牙/Wi-Fi版售價$249.99美金，LTE版本$449.99美金。45mm則有黑、白、灰3色，藍牙/Wi-Fi版售價$399.99美金，LTE版本$499.99美金。現時可在官網預訂，並於9月10日正式於全球指定零售商發售。

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