Pixel Watch 3智能手錶首推45mm版　屏幕更亮、續航力更長、運動功能加強

Google Pixel Watch 3及Pixel Buds Pro 2兩款智能裝備亦同時在Made by Google發布，Pixel Watch 3今次首次推出41及45mm兩款尺寸，亦新增了全新脈搏監測及多項運動功能。

全新「省電模式」可將電池續航時間延長至36小時，45mm配備了比以前大35%的電池，而 41mm則充電速度更快，節省15分鐘的充電時間。

Pixel Watch 3採用了Actua顯示屏，亮度比上代大兩倍，峰值亮度高達2,000尼特，還可根據環境自動調整亮度，最低可達1尼特，在黑暗環境中也能看錶。45mm的手錶比Pixel Watch 2多展示了 40%屏幕，而41mm則多了10%。

更準確運動指引

運動及健康監測方面新增Fitbit的每日準備狀況（Daily Readiness）、心肺負荷狀態（Cardio Load）及目標負荷（Target Load）。以改良的演算法分析身體的回復指數作出評分，令訓練更加有效及個人化，以及可在每天早上簡介中，讓用戶更有效地計劃健身及運動目標。

全新的運動功能可以自訂跑步計劃，提供觸覺反饋和語音引導，讓用戶知道何時熱身結束、是否跑得太快或超過心率目標，以及何時該進行下一個間歇訓練，改進的心率感測更準確。全新的高級運動感應技術，對步頻、步幅長度和高度以及接觸地面時間作全面分析，改善跑步姿勢。

脈搏監測功能（Loss of Pulse Detection） 可留意到用戶心跳有沒有突然停止，並可立即致電救援及分享位置。

Pixel Watch 3 41mm設有黑、白、灰及粉紅4色，藍牙/Wi-Fi版售價$249.99美金，LTE版本$449.99美金。45mm則有黑、白、灰3色，藍牙/Wi-Fi版售價$399.99美金，LTE版本$499.99美金。現時可在官網預訂，並於9月10日正式於全球指定零售商發售。