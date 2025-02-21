PLAUD NotePin正式上市　集轉錄／總結／Mind Map的AI錄音筆記工具

AI 發展至今，已經變成不少人日常工作不可劃缺的工具之一，而美國品牌 PLAUD 繼推出 AI 錄音筆 Note 之後，再推出體積更細少的 AI 錄音膠囊 NotePin，能夠輕鬆將錄音轉換成不同內容，提高生產力。

PLAUD NotePin 體積非常細小，本體僅重 16.6g，配戴方式有磁吸、夾子、手帶及項鏈 4 種。控壓中間位置便能開始／停止錄音，錄音完成後便會自動上載到 PLAUD 應用程式，用家便能在 app 內查看錄音並生成原文、總結、Mind Map 及概覽。生成時可以選擇不同的模版、語言以及 AI 模型。

文字轉錄支援超過 112 種語言

錄音方面，NotePin 結合雙麥克風及 AI 降噪演算法，更能開啟 AI 人聲加強功能，在嘈吵環境下亦能突顯人聲。文字轉錄支援講者區分及分段，支援超過 112 種語言，準確度亦十分不錯，用家亦可自行更改錄音內容。而總結及 Mind Map 功能則能將內容分類，以不同的方式表達，便於用家快速理解。用戶更能使用 Ask AI 功能，詢問有關內容的問題，進一步加快理解的速度。電量方面則能夠連續錄音 20 小時，待機亦持續 40 天，充電座支援 USB Type－C。

經過實試後，我認為 NotePin 十分適合經常需要開會或記錄的人使用，操作簡單快捷，在沒有紙筆及電腦的環境下亦能記錄重要資訊，AI 整合亦十分準備及方便，免去了以往害怕整理會議內容的煩惱，算是職場上的好幫手。

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