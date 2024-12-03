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科技
2024-12-03 11:54:33

PlayStation 30周年驚喜小彩蛋　期間限定初代開機及主頁畫面(有片)

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資深機迷對這個OG開機畫面一定不陌生，回憶返晒嚟！

資深機迷對這個OG開機畫面一定不陌生，回憶返晒嚟！

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PlayStation生日快樂！1994年12月3日是PlayStation誕生的大日子，由第一代至PS5，陪伴了各位機迷30年。今日PlayStation更為各位送上一份小禮物，帶來初代最元祖的起始開機畫面，以及多個不同年代的主題主頁，只要更新就會出現，絕對是機迷們的回憶殺。

PlayStation只需更新即有初代開機畫面及小提示。 可自行選擇喜愛的世代主題，隨意切換。 PlayStation 30周年紀念版。 PlayStation主題。 PlayStation 2主題。 PlayStation 3主題。 PlayStation 4主題。 按下PS掣有另一個主題畫面。

限時主題聲效

特別主題期間限定推出，可回憶當年的打機歷史，外觀及音效可自行挑選自己喜愛的世代，包括30周年紀念、PlayStation至PlayStation 4，各有不同特色，連選擇遊戲的音效都是跟當年一樣。相信不少年過30的機迷必選OG版本，舊機的復古設計精美細緻，更叫人相當懷念又驚喜。

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PS 30周年推出一系列折扣及PS Plus會員優惠。 大量經典遊戲大減價。

PS 30周年優惠

除此之外PlayStation亦發布了一條回顧短片，將歷來大作的經典畫面重現眼前，經歷過30年來的遊玩，資深機迷一定感動。PlayStation同時推出多項遊戲優惠及專為PlayStation Plus會員準備的特別內容和活動慶祝30周年，包括《跑車浪漫旅7》、《對馬戰鬼》及地平線系列減價；《The Last of Us Part I》加入遊戲目錄、年末假期推出免費遊玩《Gran Turismo》體驗、經典PlayStation遊戲原聲帶等。

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