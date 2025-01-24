PlayStation 5遊戲太少售價不降反升　網民評：歷代主機中最差

PlayStation 5 自 2020 年推出以來，銷量已突破 6500 萬部，成績斐然。然而，最近在國外遊戲論壇 NeoGAF 上的一項調查卻顯示，高達 68.5% 的參與者認為 PS5 是歷代 PlayStation 主機中最差的一代。這究竟是怎麼回事？效能強大的 PS5 為何會引來如此多的批評？

最近在國外遊戲論壇 NeoGAF 上的一項調查卻顯示，高達 68.5% 的參與者認為 PS5 是歷代 PlayStation 主機中最差的一代。

調查結果顯示，玩家們並非質疑 PS5 的硬件效能，而是對遊戲本身感到失望。許多玩家抱怨 PS5 平台上的遊戲缺乏新意，充斥著大量的重製版遊戲。儘管重製版在畫面和內容上有所提升，但創新不足，讓玩家感到厭倦。

許多參與討論的玩家表示，他們懷念 PS 和 PS2 時代的遊戲。儘管當時的遊戲畫面相對粗糙，但遊戲廠商更注重創意，推出了許多令人難忘的經典作品

許多參與討論的玩家表示，他們懷念 PS 和 PS2 時代的遊戲。儘管當時的遊戲畫面相對粗糙，但遊戲廠商更注重創意，推出了許多令人難忘的經典作品，例如充滿創意的音樂遊戲和簡單卻令人上癮的動作冒險遊戲。

相較之下，PS5 的遊戲雖然畫面精美，但許多遊戲的操作和介面過於複雜，讓普通玩家難以享受遊戲的樂趣。

相較之下，PS5 的遊戲雖然畫面精美，但許多遊戲的操作和介面過於複雜，讓普通玩家難以享受遊戲的樂趣。此外，部分遊戲加入了「覺醒文化」（woke culture）元素，也引發了玩家的爭議，質疑這些元素是否真正符合玩家的需求，或是僅僅為了迎合公司管理層的口味。

有趣的是，許多 NeoGAF 網友認為 PS5 平台上最好玩的遊戲是預載的《Astro's Playroom》

網友認為最好玩的遊戲是預載的《Astro's Playroom》

有趣的是，許多 NeoGAF 網友認為 PS5 平台上最好玩的遊戲是預載的《Astro's Playroom》，這款遊戲以其簡單的玩法和充滿創意的設計贏得了玩家的喜愛，也反映出玩家對於創意和遊戲性的重視。

總而言之，PS5 的銷量雖然亮眼，但在遊戲創意和玩家體驗方面仍有待提升。玩家們渴望看到更多具有原創性和趣味性的遊戲，而不是單純的畫面升級和炒冷飯。 這次的調查結果或許能給遊戲開發商一些啟示，重新思考如何為玩家帶來更具吸引力的遊戲體驗。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章