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科技
2025-04-15 12:51:10

PlayStation Plus明天起加價　高級會員年費高達$1000

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PS Plus於4月16日起加價，加幅最高達22%。

PS Plus於4月16日起加價，加幅最高達22%。

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PlayStation Plus訂閱服務方案宣布加價，將於2025年4月16日起實行，續約玩家將於6月24日或下一續訂日期進行價格調整，不妨趁加價前於今日買定年費。PS Plus會員方案加幅由15%至22%，基本方案年費加至$500，加幅達18%，升級方案年費亦加18%至$835，高級會級會員更由$820大幅調升至$1000，如此搶錢索尼罪大滔天。

現時高級版PlayStation Plus價錢。

現時高級版PlayStation Plus價錢。

最新PS Plus價錢一覽

PlayStation Plus標準版

1個月定期服務：原價$54，新價格$62
3個月定期服務：原價$135，新價格$160
12個月定期服務︰原價$425，新價格$500

PlayStation Plus升級版

1個月定期服務︰原價$80，新價格$93
3個月定期服務︰原價$220，新價格$265
12個月定期服務︰原價$705，新價格$835

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PlayStation Plus高級版

1個月定期服務︰原價$95，新價格$110
3個月定期服務︰原價$250，新價格$315
12個月定期服務︰原價$820，新價格$1000

PlayStation Plus 4月份每月遊戲有《RoboCop: Rogue City》、《The Texas Chain Saw Massacre》、《數碼寶貝物語：網路偵探 駭客追憶》。另外如要連線玩芒亨的話，以後每月也要付多少少屠龍了。

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