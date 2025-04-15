PlayStation Plus明天起加價　高級會員年費高達$1000

PlayStation Plus訂閱服務方案宣布加價，將於2025年4月16日起實行，續約玩家將於6月24日或下一續訂日期進行價格調整，不妨趁加價前於今日買定年費。PS Plus會員方案加幅由15%至22%，基本方案年費加至$500，加幅達18%，升級方案年費亦加18%至$835，高級會級會員更由$820大幅調升至$1000，如此搶錢索尼罪大滔天。