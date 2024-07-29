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科技
2024-07-29 11:30:11

PlayStation Portal香港行貨9月推出　連芒手掣玩PS5 Remote Play

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PlayStation Portal遙控遊玩機需連接PS5主機使用，設有8吋LCD螢幕作Remote Play串流遊玩。

PlayStation Portal遙控遊玩機需連接PS5主機使用，設有8吋LCD螢幕作Remote Play串流遊玩。

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PlayStation的手提機後繼版本PS Vita 2仍未曝光，反而率先推出「遙控遊玩機」PlayStation Portal，這個主要用作串流PS5 Remote Play的螢幕手掣，去年已在日本及歐美地區推出，預定9月4日在香港上市，建議零售價$1580，將於8月5日起開放預購。

PlayStation Portal結合DualSense無線控制器及8吋LCD螢幕。 PlayStation Portal可玩遊戲及使用應用程式。

8吋HD螢幕

PlayStation Portal外型就是DualSense無線控制器結合LCD螢幕而成，可在掌中體驗PS5遊戲。有齊DualSense手掣的自適應扳機和觸覺回饋等功能，配上8吋觸控LCD螢幕，幀率為60fps、解析度1080p。尺寸近似Steam Deck，比Switch主機更加大，重量為529克。

使用PlayStation Portal必需要有PS5主機，裝置適合與家人同住的玩家使用，例如與家人共用客廳電視、或純粹想在家中另一個房間內遊玩PS5遊戲。透過Wi-Fi從遠端連線到主機，快速從使用PS5遊玩切換成使用PlayStation Portal遊玩，另外亦可使用PS5應用程式如Netflix及YouTube等。

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PlayStation Portal暫時只可配自家的PULSE Explore wireless earbuds無線耳機。

PlayStation Portal暫時只可配自家的PULSE Explore wireless earbuds無線耳機。

可作遙距遊玩

PlayStation Portal可遊玩已安裝在PS5主機上的相容遊戲，官方建議搭配至少5Mbps的寬頻網際網路Wi-Fi，至少15Mbps的高速網路連線才有更佳遊玩體驗。理論上可以帶出外遊玩，不過就需要不用登入的Wi-Fi網絡，手機熱點亦不能連接，還要適合的網速才能使用。

配有3.5mm音訊連接端，適用於有線音訊傳輸，但不支援藍牙，要用無線耳機的話只可選擇PULSE Explore wireless earbuds。另外亦不支援PS VR2遊戲、以及透過PlayStation Plus高級方案雲端串流服務來進行串流的遊戲。