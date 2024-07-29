PlayStation Portal香港行貨9月推出　連芒手掣玩PS5 Remote Play

PlayStation的手提機後繼版本PS Vita 2仍未曝光，反而率先推出「遙控遊玩機」PlayStation Portal，這個主要用作串流PS5 Remote Play的螢幕手掣，去年已在日本及歐美地區推出，預定9月4日在香港上市，建議零售價$1580，將於8月5日起開放預購。

8吋HD螢幕

PlayStation Portal外型就是DualSense無線控制器結合LCD螢幕而成，可在掌中體驗PS5遊戲。有齊DualSense手掣的自適應扳機和觸覺回饋等功能，配上8吋觸控LCD螢幕，幀率為60fps、解析度1080p。尺寸近似Steam Deck，比Switch主機更加大，重量為529克。

使用PlayStation Portal必需要有PS5主機，裝置適合與家人同住的玩家使用，例如與家人共用客廳電視、或純粹想在家中另一個房間內遊玩PS5遊戲。透過Wi-Fi從遠端連線到主機，快速從使用PS5遊玩切換成使用PlayStation Portal遊玩，另外亦可使用PS5應用程式如Netflix及YouTube等。