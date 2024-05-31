Sony旗下的PlayStation，在今早（31日）發布今年State of Play的影片介紹，其中備受期待的《Monster Hunter Wilds》釋出首支遊戲演示影片，可見有關的騎乘以及新增的天氣變化系統。而《三國無雙》系列亦將推出新作《真．三國無雙起源》，兩隻遊戲暫定在2025年推出。
早前已公布會推出的Monster Hunter續作《Monster Hunter Wilds》，在State of Play上推出了首支的宣傳影片，並展示其中兩隻新的魔物「闢獸」以及「纏蛙」的影像，除此之外遊戲亦顯示會沿用在《Monster Hunter Rise》系列的騎乘系統，以及會在今集推出的天氣變化系統。另外在今作玩家亦將不會只帶一款武器，而是可以帶同兩種武器，增加狩獵的變化。遊戲預計會在明年推出，除了在PS5之外，也會在Xbox Series以及Stream上推出。
中國武俠遊戲《燕雲十六聲》
至於由光榮特庫摩開發的《三國無雙》系列，亦確定會在明年推出新的作品《真．三國無雙起源》。在今日公開的影片中，顯示遊戲將有別於過去的《三國無雙》系列，以歷史武將的身份進行遊戲，而是加入由玩家自創的角色「無名英雄」參戰，將以自創角色的觀點去進行新的「三國」系列故事。
在今次的披露中，還有一款以中國武俠元素的動作遊戲《燕雲十六聲》，亦將會登陸PS平台。遊戲由網易旗下的工作室Everstone Games開發，將會以開放世界及可以單人或多人進行遊戲。