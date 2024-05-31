Sony旗下的PlayStation，在今早（31日）發布今年State of Play的影片介紹，其中備受期待的《Monster Hunter Wilds》釋出首支遊戲演示影片，可見有關的騎乘以及新增的天氣變化系統。而《三國無雙》系列亦將推出新作《真．三國無雙起源》，兩隻遊戲暫定在2025年推出。

早前已公布會推出的Monster Hunter續作《Monster Hunter Wilds》，在State of Play上推出了首支的宣傳影片，並展示其中兩隻新的魔物「闢獸」以及「纏蛙」的影像，除此之外遊戲亦顯示會沿用在《Monster Hunter Rise》系列的騎乘系統，以及會在今集推出的天氣變化系統。另外在今作玩家亦將不會只帶一款武器，而是可以帶同兩種武器，增加狩獵的變化。遊戲預計會在明年推出，除了在PS5之外，也會在Xbox Series以及Stream上推出。