POCO F7 Series正式發布　實試F7 Ultra電競攝影性能直迫旗艦機款

小米上月推出了Xiaomi 15 Ultra，子品牌POCO剛發布了最新的F7 Series，同樣都有頂配Ultra版。升級搭配Snapdragon 8 Elite處理器、強勁50MP拍攝鏡頭及極速120W有線快充及50W無線充電，價錢$4499起，F7 Pro版則由$3399起，性價比相當高。

頂級電競性能

POCO F7 Series有Pro及Ultra版本，兩者分別為前者使用Snapdragon 8 Gen 3平台，只設雙鏡頭、90W快充，不過重量稍輕及薄身，電量更優勝足6000mAh，而且同樣有6.67吋2K 120Hz AMOLED靚芒，亮度達3200nits。AI功能更是與Ultra版本睇齊，價錢更加親民，也有一定吸引力。

當然Ultra版本規格更佳，Snapdragon 8 Elite配合VisionBoost D7獨顯晶片，可達120FPS幀率、2K解析度，更可開啟遊戲HDR效果，圖像處理清晰而且細緻流暢，遊玩高階大作例如《PUBG Mobile》、《決勝時刻Call of Duty: Mobile》及《劍與遠征：啟程》等，畫面精細沒有窒機起格。更可使用狂暴模式，提高CPU及GPU效能，打機特別爽快。官方兔兔跑分超過280萬分，實測都有260萬分，相距不遠。

今代內置內置 LiquidCool Technology 4.0（冰封液冷散熱技術），首次用上 3D 雙通道IceLoop系統，5400mm的超大迴路熱導管可降低SoC溫度達3°C，實試打機機身溫度只是微溫不燙手。電池雖不及Pro版大，但5300mAh電量夠用，而且支援120W極速快充，只需34分鐘就可充滿電，相當適合機不離手的電競玩家。