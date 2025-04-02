POCO F7 Series正式發布　實試F7 Ultra電競攝影性能直迫旗艦機款

小米上月推出了Xiaomi 15 Ultra，子品牌POCO剛發布了最新的F7 Series，同樣都有頂配Ultra版。升級搭配Snapdragon 8 Elite處理器、強勁50MP拍攝鏡頭及極速120W有線快充及50W無線充電，價錢$4499起，F7 Pro版則由$3399起，性價比相當高。
頂級電競性能
POCO F7 Series有Pro及Ultra版本，兩者分別為前者使用Snapdragon 8 Gen 3平台，只設雙鏡頭、90W快充，不過重量稍輕及薄身，電量更優勝足6000mAh，而且同樣有6.67吋2K 120Hz AMOLED靚芒，亮度達3200nits。AI功能更是與Ultra版本睇齊，價錢更加親民，也有一定吸引力。
當然Ultra版本規格更佳，Snapdragon 8 Elite配合VisionBoost D7獨顯晶片，可達120FPS幀率、2K解析度，更可開啟遊戲HDR效果，圖像處理清晰而且細緻流暢，遊玩高階大作例如《PUBG Mobile》、《決勝時刻Call of Duty: Mobile》及《劍與遠征：啟程》等，畫面精細沒有窒機起格。更可使用狂暴模式，提高CPU及GPU效能，打機特別爽快。官方兔兔跑分超過280萬分，實測都有260萬分，相距不遠。
今代內置內置 LiquidCool Technology 4.0（冰封液冷散熱技術），首次用上 3D 雙通道IceLoop系統，5400mm的超大迴路熱導管可降低SoC溫度達3°C，實試打機機身溫度只是微溫不燙手。電池雖不及Pro版大，但5300mAh電量夠用，而且支援120W極速快充，只需34分鐘就可充滿電，相當適合機不離手的電競玩家。
鮮黃科幻感設計
POCO F7 Ultra機身設計吸引，有別於近年部部都是相似的「大眼仔」造型，黃色霧面機背刻有機器感的暗紋，令人聯想起《Cyberpunk 2077》配色，很有科幻感。加上金屬質感中框、細小的圓形鏡頭模組設計及平身機側，手感佳而且有個性。加上POCO龍晶玻璃超強保護及IP68防塵防水，無可挑剔。
最強相機配置
今代更是POCO有史以來的最強影像系統，3鏡頭配置有5000萬像素主鏡頭，搭載光影獵人800感光元件，以及5000萬像素浮動長焦鏡頭及3200萬像素超廣角鏡頭，涵蓋15mm至120mm焦距，前置鏡頭都有3200萬像素，影相拍片質素拍得住高階手機。POCO AISP為POCO首款AI運算攝影平台，可以做到Xiaomi 15 Ultra的Ultra Zoom長焦AI拍攝，效果不錯，廣角、夜景拍攝亦有驚喜。
POCO F7 Series同樣搭載Xiaomi HyperAI，可使用各種小米AI功能，包括相片的AI畫質修復、AI魔法消除Pro、AI智能擴圖等，創作方面則有AI寫作、AI語音辨識、AI同聲傳譯及AI搜尋，以及Google一圈即搜等。
價錢及推出日期
POCO F7 Ultra有黑色及黃色可選，12GB+256GB售價$4499、16GB+512GB售價$4799；POCO F7 Pro則有藍色及銀色，12GB+256GB售價$3399、12GB+512GB售價$3599。
POCO F7 Series將於4月2日晚上8時起於小米官網及豐澤網店接受預訂，並於4月8日正式開售。即日起至4月7日晚上11:59期間內預訂任何一款機型，將可獲贈Xiaomi自帶線行動電源10000 165W，價值$249；4月8至30日在官網預訂，則獲贈Redmi Watch 5 Active，價值$199。
4月購買額外12個月保養及6個月碎屏保障服務乙次；F7 Ultra另送6個月Google One 100GB服務及免費試用YouTube Premium服務3個月，F7 Pro則送YouTube Premium服務兩個月。