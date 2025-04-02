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科技
2025-04-02 12:02:00

POCO F7 Series正式發布　實試F7 Ultra電競攝影性能直迫旗艦機款

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POCO F7 Series香港版正式發布。

POCO F7 Series香港版正式發布。

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小米上月推出了Xiaomi 15 Ultra，子品牌POCO剛發布了最新的F7 Series，同樣都有頂配Ultra版。升級搭配Snapdragon 8 Elite處理器、強勁50MP拍攝鏡頭及極速120W有線快充及50W無線充電，價錢$4499起，F7 Pro版則由$3399起，性價比相當高。

POCO F7 Series以電競手機為定位。 POCO F7 Series可開啟狂暴模式管理FPS速度。 用POCO F7 Ultra打《決勝時刻Call of Duty: Mobile》流暢而且畫面細緻。 用POCO F7 Ultra玩賽車遊戲可發揮出速度感。 打機一小時機身溫度都只是35度左右。
《劍與遠征：啟程》過場動畫表現出華麗質感。 POCO F7 Ultra真實跑分都達26萬分。

頂級電競性能

POCO F7 Series有Pro及Ultra版本，兩者分別為前者使用Snapdragon 8 Gen 3平台，只設雙鏡頭、90W快充，不過重量稍輕及薄身，電量更優勝足6000mAh，而且同樣有6.67吋2K 120Hz AMOLED靚芒，亮度達3200nits。AI功能更是與Ultra版本睇齊，價錢更加親民，也有一定吸引力。

當然Ultra版本規格更佳，Snapdragon 8 Elite配合VisionBoost D7獨顯晶片，可達120FPS幀率、2K解析度，更可開啟遊戲HDR效果，圖像處理清晰而且細緻流暢，遊玩高階大作例如《PUBG Mobile》、《決勝時刻Call of Duty: Mobile》及《劍與遠征：啟程》等，畫面精細沒有窒機起格。更可使用狂暴模式，提高CPU及GPU效能，打機特別爽快。官方兔兔跑分超過280萬分，實測都有260萬分，相距不遠。

今代內置內置 LiquidCool Technology 4.0（冰封液冷散熱技術），首次用上 3D 雙通道IceLoop系統，5400mm的超大迴路熱導管可降低SoC溫度達3°C，實試打機機身溫度只是微溫不燙手。電池雖不及Pro版大，但5300mAh電量夠用，而且支援120W極速快充，只需34分鐘就可充滿電，相當適合機不離手的電競玩家。

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POCO F7 Ultra 6.67吋2K 120Hz AMOLED屏幕加上極窄邊框，視覺效果相當好。 POCO F7 Ultra機身只有8.39mm厚，重212g，手感不俗。 POCO F7 Ultra支援120W快充，不過附送的插頭為兩腳插。 POCO F7 Ultra的50MP主鏡、50MP浮動長焦及32MP超廣角鏡頭，直迫旗艦機款。

鮮黃科幻感設計

POCO F7 Ultra機身設計吸引，有別於近年部部都是相似的「大眼仔」造型，黃色霧面機背刻有機器感的暗紋，令人聯想起《Cyberpunk 2077》配色，很有科幻感。加上金屬質感中框、細小的圓形鏡頭模組設計及平身機側，手感佳而且有個性。加上POCO龍晶玻璃超強保護及IP68防塵防水，無可挑剔。

POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。 POCO F7 Ultra試相。

最強相機配置

今代更是POCO有史以來的最強影像系統，3鏡頭配置有5000萬像素主鏡頭，搭載光影獵人800感光元件，以及5000萬像素浮動長焦鏡頭及3200萬像素超廣角鏡頭，涵蓋15mm至120mm焦距，前置鏡頭都有3200萬像素，影相拍片質素拍得住高階手機。POCO AISP為POCO首款AI運算攝影平台，可以做到Xiaomi 15 Ultra的Ultra Zoom長焦AI拍攝，效果不錯，廣角、夜景拍攝亦有驚喜。

POCO F7 Series同樣搭載Xiaomi HyperAI，可使用各種小米AI功能，包括相片的AI畫質修復、AI魔法消除Pro、AI智能擴圖等，創作方面則有AI寫作、AI語音辨識、AI同聲傳譯及AI搜尋，以及Google一圈即搜等。

價錢及推出日期

POCO F7 Ultra有黑色及黃色可選，12GB+256GB售價$4499、16GB+512GB售價$4799；POCO F7 Pro則有藍色及銀色，12GB+256GB售價$3399、12GB+512GB售價$3599。

POCO F7 Series將於4月2日晚上8時起於小米官網及豐澤網店接受預訂，並於4月8日正式開售。即日起至4月7日晚上11:59期間內預訂任何一款機型，將可獲贈Xiaomi自帶線行動電源10000 165W，價值$249；4月8至30日在官網預訂，則獲贈Redmi Watch 5 Active，價值$199。

4月購買額外12個月保養及6個月碎屏保障服務乙次；F7 Ultra另送6個月Google One 100GB服務及免費試用YouTube Premium服務3個月，F7 Pro則送YouTube Premium服務兩個月。

 

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