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科技
2025-03-19 13:30:00

POCO F7 Ultra／F7 Pro規格再曝　全配色效果圖流出　傳最快在3/27發布

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POCO F7 Ultra／F7 Pro規格再曝　全配色效果圖流出　傳最快在3/27發布

POCO F7 Ultra／F7 Pro規格再曝　全配色效果圖流出　傳最快在3/27發布

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早前流傳小米子品牌POCO旗艦手機作F7系列，較早前有更多規格配置在網絡流傳。據透露這次將推出高階定位POCO F7 Pro跟F7 Ultra兩款機型，並可能最快於3 月 27日正式發布。

裝置外觀頗似小米Redmi K80 Pro

據外媒引述消息人士資訊，POCO F7 Ultra / F7 Pro最快或於3 月 27日正式發布，而標準版POCO F7就似乎未在其中。

而從頂配機型POCO F7 Ultra流出疑似效果圖可看到，裝置具備黑黃雙色選擇，外觀頗似小米同系Redmi K80 Pro手機，亦同樣配置S8 Elite晶片。

傳聞F7 Ultra將具 6.67 吋WQHD+ 120Hz AMOLED螢幕，50MP OIS三鏡、內置5,300mAh電池及支援120W快充，提供12+256跟16+512配置。

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而從頂配機型 POCO F7 Ultra 流出疑似渲染圖可看到，裝置具備黑黃雙色選擇，外觀頗似小米同系 Redmi K80 Pro 手機，亦同樣配置 S8 Elite 晶片。 傳聞 F7 Ultra 將具 6.67 吋 WQHD+ 120Hz AMOLED 螢幕，50MP OIS 三鏡、內置 5,300mAh 電池及支援 120W 閃充，提供 12+256 跟 16+512 配置。

而POCO F7 Pro就具黑銀藍三色選擇，跟Ultra版主要分別為配備8G3晶片、機背50MP OIS雙鏡及90W快充；不過Pro版就有6,000mAh電池。

預計 POCO F7 Ultra / F7 Pro 均預載 Android 15 及 HyperOS 2 系統，擁有 IP68 抗水防塵機身，及近似的按鍵與 I/O 佈置。

預計 POCO F7 Ultra / F7 Pro 均預載 Android 15 及 HyperOS 2 系統，擁有 IP68 抗水防塵機身，及近似的按鍵與 I/O 佈置。

預計POCO F7 Ultra / F7 Pro均預載Android 15及HyperOS 2系統，擁有IP68抗水防塵機身，及近似的按鍵與I/O佈置。

Mobile Magazine短評：如3/27發表POCO F7系列說法屬實，則頗大機會本星期將能透過POCO官方X帳號等渠道，獲得發布會相關資訊。

資料來源：91Mobiles

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
 

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