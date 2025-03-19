POCO F7 Ultra／F7 Pro規格再曝 全配色渲染圖流出 傳最快在3/27發佈

早前流傳小米子品牌POCO旗艦手機作F7系列，較早前有更多規格配置在網絡流傳。據透露這次將推出高階定位POCO F7 Pro跟F7 Ultra兩款機型，並可能最快於3 月 27日正式發佈。

裝置外觀頗似小米Redmi K80 Pro 據外媒引述消息人士資訊，POCO F7 Ultra / F7 Pro最快或於3 月 27日正式發佈，而標準版POCO F7就似乎未在其中。 而從頂配機型POCO F7 Ultra流出疑似渲染圖可看到，裝置具備黑黃雙色選擇，外觀頗似小米同系Redmi K80 Pro手機，亦同樣配置S8 Elite晶片。 傳聞F7 Ultra將具 6.67 吋WQHD+ 120Hz AMOLED螢幕，50MP OIS三鏡、內置5,300mAh電池及支援120W閃充，提供12+256跟16+512配置。

而POCO F7 Pro就具黑銀藍三色選擇，跟Ultra版主要分別為配備8G3晶片、機背50MP OIS雙鏡及90W閃充；不過Pro版就有6,000mAh電池。

預計 POCO F7 Ultra / F7 Pro 均預載 Android 15 及 HyperOS 2 系統，擁有 IP68 抗水防塵機身，及近似的按鍵與 I/O 佈置。

預計POCO F7 Ultra / F7 Pro均預載Android 15及HyperOS 2系統，擁有IP68抗水防塵機身，及近似的按鍵與I/O佈置。 Mobile Magazine短評：如3/27發表POCO F7系列說法屬實，則頗大機會本星期將能透過POCO官方X帳號等渠道，獲得發佈會相關資訊。 資料來源：91Mobiles 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

