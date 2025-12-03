熱門搜尋:
科技
2025-12-03 16:27:11

POCO F8 Ultra上手實試　Bose立體聲音質出眾、相機鏡頭有驚喜（多圖）

POCO F8 Ultra在峇里實試，攝影性能比想像中更加出色。

小米旗下電競品牌POCO F8系列今日正式在香港開售，國際版在上周已發布，別開生面特別選在峇里舉行發布會，突出其年青玩味元素。今次在當地試了手機的重點效能，包括首次在手機上出現的Bose 2.1聲道音訊系統、電競及相機性能，實測這部中階機價但旗艦級數的手機，是否值回票價。

POCO F8 Ultra一洗以往的電競氣息，丹寧設計配Bose喇叭有型搶眼。 POCO F8 Ultra以橫向鏡頭模組設計，頂部亦有一個立體聲喇叭。 POCO F8 Ultra超窄邊框屏幕加2.1環迴立體聲，煲劇一流。 POCO F8 Ultra在烈日下屏幕仍然清晰光亮。

全新屏幕及機身設計

POCO F8系列跟以往設計完全不同，首先是沒有推出招牌的電競黃色，反而選擇了一款全新納米物料打造的丹寧藍，潮味及新鮮感十足。手感極佳不跣滑，非真實牛仔布不會甩色，抗污耐磨兼有IP68防水等級，絕對是必選機身顏色。結合圓角中框機身設計，相機裝飾圈與鏡頭外圈均由鋁合金打造，極有質感。

6.9吋大螢幕1.5毫米超窄邊框，是POCO手機迄今最窄的邊框。首發全新POCO HyperRGB顯示器及採用全球首發M10發光材料，畫面銳利明亮，猛烈陽光下仍然清晰，視覺效果極佳。低至1nit至3500nits亮度，實試在昏暗室內或是戶外使用，甚至打機煲劇亦理想。

POCO與Bose共同研發的1620獨立重低音揚聲器。 POCO F8 Ultra底部亦有對稱式立體聲喇叭。 POCO F8系列可選擇經典或均衡音色。

Bose澎湃音色

當然POCO F8 Ultra的焦點在於與Bose合作的聲效系統，POCO強調並非只是簡單貼牌或借名，兩間公司是共同研發工程技術。手機頭尾均設有對稱立體聲喇叭，Ultra更特別增設一個特大的1620獨立重低音揚聲器，帶來2.1聲道音訊系統，並可實現雄渾低音及細膩音色。

提供動感模式（Dynamic）及均衡模式（Balanced），前者強化低音表現，音效飽滿真實；後者著重整體平衡，人聲純淨自然，更有360度環繞及清澈人聲可選。實試分別頗大，以動感模式睇片更有臨場感，低音澎湃強勁，更有力量，後者則偏向自然簡淨。要用盡Bose音色，長選動感模式沒錯。

POCO F8 Ultra玩《原神》等3A大作最適合不過。 POCO F8 Ultra可開啟狂暴引擎。 POCO F8 Ultra玩《決勝時刻：Mobile》體驗極流暢爽快。

最強電競效能

搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5平台及VisionBoost D8晶片，最高可達120FPS幀率，實試《原神》及《決勝時刻：Mobile》，畫面流暢不窒，而且反應極速，配合AI超高解像度及遊戲HDR，可增強視覺效果，影像清晰細膩，打機性能沒有投訴。

開啟狂暴引擎更可低功耗與低發熱表現，平均幀速率穩定，配合冰封液冷散熱技術及3D雙通道雙層IceLoop系統，長時間打機都不發熱燙手，表現優越。加上6500mAh大容量電池，基本上玩半個小時只耗幾個%電量，並支援100W有線HyperCharge快充，38分鐘即可充至100%，沒有電量焦慮。

POCO F8 Ultra實測攝影性能不輸其他品牌。 POCO F8 Ultra 23mm試相。 POCO F8 Ultra 2X變焦試相。 POCO F8 Ultra 5X變焦試相。 POCO F8 Ultra 10X變焦試相。 POCO F8 Ultra廣角鏡試相。 POCO F8 Ultra 23mm試相。 POCO F8 Ultra 2X變焦試相。 POCO F8 Ultra 5X變焦試相。 POCO F8 Ultra 10X變焦試相。 POCO F8 Ultra 100X變焦試相。 POCO F8 Ultra可拍到梯田中的人。 POCO F8 Ultra 50MP高像素試相。（經壓縮）
POCO F8 Ultra 5X變焦試相。 POCO F8 Ultra 100X變焦試相。 POCO F8 Ultra人像模式試相。 POCO F8 Ultra 5X人像試相。 POCO F8 Ultra低光拍攝。 POCO F8 Ultra 2X變焦試相。 POCO F8 Ultra 5X變焦試相。 POCO F8 Ultra 10X變焦試相。 POCO F8 Ultra 5X人像模式試相。 POCO F8 Ultra 5X人像模式試相。 POCO F8 Ultra夜景試相。 POCO F8 Ultra夜景試相。 POCO F8 Ultra可手持影到星空。 POCO F8 Ultra微距試相。 POCO F8 Ultra長焦運動抓拍。

超班攝影質素

雖然定位為電競手機，不過POCO F8 Ultra的攝影性能甚有驚喜，3個50MP鏡頭包括光影獵人 950感光元件主鏡頭，與Xiaomi 17同款；另有50MP潛望長焦及廣角鏡頭，絕對不輸近期一眾以攝影為主打的高階機款。

在峇里試拍風景及人像，由廣角至長焦都可捕捉，廣闊梯田間的人物也可拍得到。最遠可拍到100X，即使有AI效果幫忙，但成像都算迫真。峇里亦有不少數十米高的巨型雕像及宗教建築，其細節都可以清晰在地上手持直拍，而且極有質感。微距、運動、夕陽及夜景拍攝亦沒有難度，可說是相當誇張。色調偏向鮮明，如不喜歡過於AI感，手機亦內置了多款濾鏡可選，或可作後期編輯微調。

實測POCO F8 Ultra兩星期左右，這部手機各項性能均遠超預期，即使並非常打機，音效、屏幕、相機各方面亦是旗艦級數，價錢卻是5千有找，12GB+256GB售價$4999，頂配的16GB+512GB售價$5499，性價比可說是超值。

