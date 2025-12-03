POCO F8 Ultra上手實試　Bose立體聲音質出眾、相機鏡頭有驚喜（多圖）

POCO F8 Ultra在峇里實試，攝影性能比想像中更加出色。

小米旗下電競品牌POCO F8系列今日正式在香港開售，國際版在上周已發布，別開生面特別選在峇里舉行發布會，突出其年青玩味元素。今次在當地試了手機的重點效能，包括首次在手機上出現的Bose 2.1聲道音訊系統、電競及相機性能，實測這部中階機價但旗艦級數的手機，是否值回票價。

全新屏幕及機身設計 POCO F8系列跟以往設計完全不同，首先是沒有推出招牌的電競黃色，反而選擇了一款全新納米物料打造的丹寧藍，潮味及新鮮感十足。手感極佳不跣滑，非真實牛仔布不會甩色，抗污耐磨兼有IP68防水等級，絕對是必選機身顏色。結合圓角中框機身設計，相機裝飾圈與鏡頭外圈均由鋁合金打造，極有質感。 6.9吋大螢幕1.5毫米超窄邊框，是POCO手機迄今最窄的邊框。首發全新POCO HyperRGB顯示器及採用全球首發M10發光材料，畫面銳利明亮，猛烈陽光下仍然清晰，視覺效果極佳。低至1nit至3500nits亮度，實試在昏暗室內或是戶外使用，甚至打機煲劇亦理想。

Bose澎湃音色 當然POCO F8 Ultra的焦點在於與Bose合作的聲效系統，POCO強調並非只是簡單貼牌或借名，兩間公司是共同研發工程技術。手機頭尾均設有對稱立體聲喇叭，Ultra更特別增設一個特大的1620獨立重低音揚聲器，帶來2.1聲道音訊系統，並可實現雄渾低音及細膩音色。 提供動感模式（Dynamic）及均衡模式（Balanced），前者強化低音表現，音效飽滿真實；後者著重整體平衡，人聲純淨自然，更有360度環繞及清澈人聲可選。實試分別頗大，以動感模式睇片更有臨場感，低音澎湃強勁，更有力量，後者則偏向自然簡淨。要用盡Bose音色，長選動感模式沒錯。

最強電競效能 搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5平台及VisionBoost D8晶片，最高可達120FPS幀率，實試《原神》及《決勝時刻：Mobile》，畫面流暢不窒，而且反應極速，配合AI超高解像度及遊戲HDR，可增強視覺效果，影像清晰細膩，打機性能沒有投訴。 開啟狂暴引擎更可低功耗與低發熱表現，平均幀速率穩定，配合冰封液冷散熱技術及3D雙通道雙層IceLoop系統，長時間打機都不發熱燙手，表現優越。加上6500mAh大容量電池，基本上玩半個小時只耗幾個%電量，並支援100W有線HyperCharge快充，38分鐘即可充至100%，沒有電量焦慮。

超班攝影質素 雖然定位為電競手機，不過POCO F8 Ultra的攝影性能甚有驚喜，3個50MP鏡頭包括光影獵人 950感光元件主鏡頭，與Xiaomi 17同款；另有50MP潛望長焦及廣角鏡頭，絕對不輸近期一眾以攝影為主打的高階機款。 在峇里試拍風景及人像，由廣角至長焦都可捕捉，廣闊梯田間的人物也可拍得到。最遠可拍到100X，即使有AI效果幫忙，但成像都算迫真。峇里亦有不少數十米高的巨型雕像及宗教建築，其細節都可以清晰在地上手持直拍，而且極有質感。微距、運動、夕陽及夜景拍攝亦沒有難度，可說是相當誇張。色調偏向鮮明，如不喜歡過於AI感，手機亦內置了多款濾鏡可選，或可作後期編輯微調。 實測POCO F8 Ultra兩星期左右，這部手機各項性能均遠超預期，即使並非常打機，音效、屏幕、相機各方面亦是旗艦級數，價錢卻是5千有找，12GB+256GB售價$4999，頂配的16GB+512GB售價$5499，性價比可說是超值。