POCO M7 Pro 5G同級最強平價手機　$1299起配6.67吋靚芒+50MP相機

POCO才剛推出旗艦機型POCO F7 Series，同時又有另一部抵玩電競手機上場。全新POCO M7 Pro 5G有齊靚芒、50MP相機、Dimensity 7025-Ultra處理器及5,110mAh大容量電池等配置，價錢由$1299起，性價比極高。

遊戲絕佳配置

POCO M7 Pro 5G配備6.67吋2,400 x 1,080 AMOLED護眼友好螢幕，最高亮度可達2100尼特，使其成為所有POCO M系列設備中最明亮的螢幕。機身僅厚75.7mm，重量僅190g，加上支援120Hz快速的刷新率，最高2,160Hz的即時觸控取樣率，性能流暢精準，更搭載Dolby Atmos與 Hi-Res Audio的雙揚聲器系統。

內置Dimensity 7025-Ultra處理器，為同級別性能裝置中最頂尖，安兔兔評分達到477003分。高達12GB的快速LPDDR4X內存確保遊戲加載速度迅捷，再加上最高12GB的RAM擴展和256GB的快速UFS 2.2儲存，進行多任務處理都可流暢切換。

