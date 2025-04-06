POCO M7 Pro 5G同級最強平價手機　$1299起配6.67吋靚芒+50MP相機

POCO才剛推出旗艦機型POCO F7 Series，同時又有另一部抵玩電競手機上場。全新POCO M7 Pro 5G有齊靚芒、50MP相機、Dimensity 7025-Ultra處理器及5,110mAh大容量電池等配置，價錢由$1299起，性價比極高。
遊戲絕佳配置
POCO M7 Pro 5G配備6.67吋2,400 x 1,080 AMOLED護眼友好螢幕，最高亮度可達2100尼特，使其成為所有POCO M系列設備中最明亮的螢幕。機身僅厚75.7mm，重量僅190g，加上支援120Hz快速的刷新率，最高2,160Hz的即時觸控取樣率，性能流暢精準，更搭載Dolby Atmos與 Hi-Res Audio的雙揚聲器系統。
內置Dimensity 7025-Ultra處理器，為同級別性能裝置中最頂尖，安兔兔評分達到477003分。高達12GB的快速LPDDR4X內存確保遊戲加載速度迅捷，再加上最高12GB的RAM擴展和256GB的快速UFS 2.2儲存，進行多任務處理都可流暢切換。
提升拍攝體驗
在鏡頭方面，POCO M7 Pro 5G配備升級的5,000萬像素後置相機，搭載1/1.95英寸Sony IMX882影像感應器，加上f/1.5光圈鏡頭，營造出自然的背景虛化效果，並支援光學影像穩定和電子影像穩定。
2倍光學級In-Sensor Zoom及Zoom AI，遠距拍攝都有清晰細節。同時搭載升級的2,000萬像素前置相機，支援AI 0.8倍廣角。利用POCO影像引擎，相片質量更高、色彩更準確，兼採用人工智慧影像演算法。另有RAW Domain Ultra-Sense夜拍模式、AI散景、AI修除和AI魔法換天等AI工具。
售價及推出日期
POCO M7 Pro 5G內置5,110mAh電池和45W快速充電功能，共有綠色、銀色和紫色可選，及12+256GB和8+256GB兩種型號，建議零售價分別為$1499和$1299；現於小米官網接受預訂，並獲贈小米行動電源10000 22.5W Lite和米家藍牙恆定溫度計。手機於4月8日正式開售，凡顧客於4月8日至30日購買均獲贈小米行動電源10000 22.5W Lite。