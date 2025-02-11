POCO X7 Series發布首度聯乘Iron Man　X7 Pro開箱速試電競性能

小米子品牌POCO今日發布POCO X7 Series，價錢最平由$1699起，X7 Pro則由$2299起。今年更首次推出POCO與Marvel的聯乘POCO X7 Pro - Iron Man限定版，粉絲要有！POCO X7及X7 Pro兩款主打電競的中階手機，設計完全不同，但均有1.5K 6.67吋AMOLED螢幕，120Hz更新率，使用旗艦級Sony IMX882感光元件，亦有IP68防水防塵等級，各有強項。

POCO X7 Pro則是全港首發使用Dimensity 8400-Ultra旗艦級晶片，官方安兔兔跑分高達 1704330，CPU性能增加34%，電池效能增加54%，GPU及NPU表現亦有所提升，運行Xiaomi HyperOS 2系統，並配有6000mAh超大電量及90W極速快充。不過屏幕雖然有更高的3200nits亮度，但卻只是Corning Gorilla Glass 7i平面玻璃，而且只得雙鏡頭配置。

POCO X7價錢繼續親民，首款採用3D雙曲面螢幕的機型，而且升級Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃屏幕。配備三鏡頭主相機設計，配備Sony IMX882感光元件50MP萬像素主鏡頭、8MP超廣角相機及2MP微距相機。搭載MediaTek Dimensity 7300-Ultra處理器，5110mAh電量搭配45W有線快充。

POCO X7 Pro實機上手，特別喜歡機背的黑黃素皮設計，一半是黑色皮革紋理，另一半是鮮黃色直紋，相當破格。細小的金色POCO字樣比起X7大大隻更低調，雙鏡有金色圓框點綴，還有機側的開關掣都是金色，甚為吸睛。手機只有8.43毫米厚，198克重，輕巧之外，磨砂機邊平滑有質感。

超流暢遊戲體驗

既然是電競手機，第一時間當然要試試性能，安裝多款遊戲大作試玩。手機內置「遊戲加速」App，像遊戲大廳般可直接開始遊戲，自動啟用WildBoost模式。左上角亦有Game Turbo選單，可以自選均衡及狂暴模式，以及選擇畫質還是幀率優先，自訂顯示增強、觸控增強及網絡加速等不同設定。

試玩FPS遊戲《決勝時刻：Mobile》，畫面暢順不卡，反應速度亦靈敏迅速，增加致勝機會，玩起來亦更加爽快。《鳴潮》更能將華麗的畫面發揮，在動畫及遊戲畫面切換亦快速流暢，另外CrystalRes 1.5K 120Hz AMOLED屏幕亦明亮清晰，打機體驗即時提升。

散熱方面採用全新升級的LiquidCool 4.0水冷技術，搭載5000mm²超大散熱面積，POCO 3D環形冷泵系統能提高散熱效率，還有加上10組溫度感測器結合AI智能調控。將遊戲推至最高品質，老實說手機還是有發熱，不過未致於燙手，而且電量亦不會一下子暴跌。而且有90W極速快充，配合小米充電器可快速充滿電。