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科技
2025-02-11 12:01:00

POCO X7 Series發布首度聯乘Iron Man　X7 Pro開箱速試電競性能

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POCO X7 Series今日正式登場，X7 Pro售價$2299起。

POCO X7 Series今日正式登場，X7 Pro售價$2299起。

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小米子品牌POCO今日發布POCO X7 Series，價錢最平由$1699起，X7 Pro則由$2299起。今年更首次推出POCO與Marvel的聯乘POCO X7 Pro - Iron Man限定版，粉絲要有！POCO X7及X7 Pro兩款主打電競的中階手機，設計完全不同，但均有1.5K 6.67吋AMOLED螢幕，120Hz更新率，使用旗艦級Sony IMX882感光元件，亦有IP68防水防塵等級，各有強項。

POCO X7 Pro Iron Man版本相當吸引。 POCO X7 Series一式兩款。 POCO X7 Series各有優劣之處。

POCO X7兩機分別

POCO X7價錢繼續親民，首款採用3D雙曲面螢幕的機型，而且升級Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃屏幕。配備三鏡頭主相機設計，配備Sony IMX882感光元件50MP萬像素主鏡頭、8MP超廣角相機及2MP微距相機。搭載MediaTek Dimensity 7300-Ultra處理器，5110mAh電量搭配45W有線快充。

POCO X7 Pro則是全港首發使用Dimensity 8400-Ultra旗艦級晶片，官方安兔兔跑分高達 1704330，CPU性能增加34%，電池效能增加54%，GPU及NPU表現亦有所提升，運行Xiaomi HyperOS 2系統，並配有6000mAh超大電量及90W極速快充。不過屏幕雖然有更高的3200nits亮度，但卻只是Corning Gorilla Glass 7i平面玻璃，而且只得雙鏡頭配置。

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POCO X7 Pro有三色可選，以招牌黃黑最靚。 POCO X7 Pro機背以兩款紋理素皮製作，印上金色POCO字樣。 POCO X7 Pro機身纖薄，金色按鈕份外搶眼。 POCO X7 Pro 6.67吋AMOLED螢幕亮麗清晰，並有超高屏佔比窄邊框。 POCO X7 Pro具有120Hz及3200nits峰值亮度。 POCO X7 Pro採用全球首發Dimensity 8400-Ultra旗艦級晶片。

POCO X7 Pro率先試

POCO X7 Pro實機上手，特別喜歡機背的黑黃素皮設計，一半是黑色皮革紋理，另一半是鮮黃色直紋，相當破格。細小的金色POCO字樣比起X7大大隻更低調，雙鏡有金色圓框點綴，還有機側的開關掣都是金色，甚為吸睛。手機只有8.43毫米厚，198克重，輕巧之外，磨砂機邊平滑有質感。

POCO X7 Pro實試安兔兔跑分為1651111。

POCO X7 Pro實試安兔兔跑分為1651111。

POCO X7 Pro的遊戲加速App將遊戲集合並可直接啟動。 POCO X7 Pro玩《鳴潮》畫面細緻流暢。 POCO X7 Pro可打開Game Turbo選單自訂各種設定。 POCO X7 Pro玩《決勝時刻：Mobile》特別爽快。 POCO X7 Pro用90W極速充電即時回血。

超流暢遊戲體驗

既然是電競手機，第一時間當然要試試性能，安裝多款遊戲大作試玩。手機內置「遊戲加速」App，像遊戲大廳般可直接開始遊戲，自動啟用WildBoost模式。左上角亦有Game Turbo選單，可以自選均衡及狂暴模式，以及選擇畫質還是幀率優先，自訂顯示增強、觸控增強及網絡加速等不同設定。

試玩FPS遊戲《決勝時刻：Mobile》，畫面暢順不卡，反應速度亦靈敏迅速，增加致勝機會，玩起來亦更加爽快。《鳴潮》更能將華麗的畫面發揮，在動畫及遊戲畫面切換亦快速流暢，另外CrystalRes 1.5K 120Hz AMOLED屏幕亦明亮清晰，打機體驗即時提升。

散熱方面採用全新升級的LiquidCool 4.0水冷技術，搭載5000mm²超大散熱面積，POCO 3D環形冷泵系統能提高散熱效率，還有加上10組溫度感測器結合AI智能調控。將遊戲推至最高品質，老實說手機還是有發熱，不過未致於燙手，而且電量亦不會一下子暴跌。而且有90W極速快充，配合小米充電器可快速充滿電。

POCO X7 Pro配備Sony IMX882 50MP主相機及8MP超廣角相機。 POCO X7 Pro試相。 POCO X7 Pro長焦試相。 POCO X7 Pro長焦試相。 POCO X7 Pro廣角試相。 POCO X7 Pro AI魔法換天效果。 POCO X7 Pro AI魔法消除效果。 POCO X7 Pro AI智能擴圖效果。 POCO X7 Pro大範圍AI智能擴圖效果。

強大AI相機功能

POCO X7 Pro雖不是攝影作主打，但亦簡單試用過相機，相片質素不過不失，勝在AI功能齊全，包括畫質修復、AI擴圖、魔法消除Pro、反光消除及魔法換天。魔法換天更有多款天空可自選，增加真實感；魔法消除Pro辨認能力高，而且生成效果不算假；AI擴圖可以大幅度擴展相片，連人像都可生成，但細範圍更似真。

密切留意2月11日的官網直播節目。

密切留意2月11日的官網直播節目。

預售直播送禮

POCO X7 Series將於今晚（2月11日）8時於小米官網開售，POCO X7 Pro將提供12GB+512GB和12GB+256GB兩個版本，共有POCO黃、綠和黑3種顏色可供選擇，建議零售價分別為$2499和$2299 。而POCO X7則提供12GB+512GB和8GB+256GB兩個版本，共有POCO黑、綠及銀3色，建議零售價分別為$1999和$1699 。POCO X7 Pro - Iron Man限定版提供12GB+512GB版本，建議零售價為$2799。


2月24日前買機即送Xiaomi自帶線行動電源10000 30W，價值$149；POCO X7 Pro - Iron Man限定版首20名買滿$3000即送Xiaomi 120W充電套裝及Iron Man MK4拆甲台套裝，總值$828。今晚（2月11日）晚上8點在官網將會有直播，成功預約並購買POCO X7 Series額外送迷你雙肩包，直播期間領券買機即減$100，預約亦可獲得$10無門檻現金券。

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