Powerbeats Pro 2運動耳機美斯同款　設心率監測及主動降噪

Apple旗下的Beats發布售價$1999的Powerbeats Pro 2，更有美斯、大谷翔平及勒邦占士任代言人。上一代於2019年發布，來到第二代有不少改進，除了採用AirPods Pro 2一樣的Apple H2晶片，另外耳機輕了20%、充電盒尺寸縮小33%及支援Qi無線充電等，但最大的新功能是運動心率監測，有傳言稱Apple希望AirPods將來都有類似的功能。

兩邊耳機均有LED光學感測器，每秒脈衝超過100次以測量血流量，演算法接收數據並進行解析，以獲得最準確的讀數，轉發到健身App包括Nike Run Club、Peloton、Open等，心率數據也可以稍後在Apple Health中查看。這項功能在iPhone及Android上都可使用，耳機並附上5套耳塞，貼合耳朵加強心率監測準確性。

今代Powerbeats Pro使用Apple的H2晶片，聲學架構經過重新設計，升級的排氣設計提升音質和舒適感，更新增主動降噪功能和透明模式，每邊耳機均配備語音加速感應器和3個與AirPods Pro 2中完全相同的咪高風。同時可使用Apple的音訊共享、免持「Hey Siri」命令、個人化空間音訊、尋找等等，Android用戶則可使用Beats應用程式。

續航長達45小時

Beats與近1,000名運動員進行了超過1,500小時的測試，換上超輕的鎳鈦合金製成的升級版耳掛，比上代輕20%只有8.7克重，舒適貼合而且輕巧，防汗防水等級則同樣是IPX4。電池續航力大幅提高，在啟用ANC下有長達8小時的連續播放，或關閉ANC約10小時，連同充電盒則總共可播放36小時至45小時。

Powerbeats Pro 2即日起上市，價格與上代一樣維持$1999，有黑、淺灰、紫及橙色4種配色。