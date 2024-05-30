PS Days of Play優惠　PS5數位版主機只需$2,590、VR2減價及會籍7折

未入手PS5主機的話，可以趁現在PS Days of Play優惠購買！除了有主機優惠外，VR2亦劈價$782，只需$3,798，12個月會籍亦低至7折優惠，另有一系列遊戲大減價，優惠至6月12日。
主機配件大減價
PS5主機數位版原價$2,980，現優惠價$2,590。光碟版原價$3,780，優惠價$3,390，不過《原神》組合包亦是同價，只需$3,390多隻遊戲，值得入手。PlayStation VR2亦大劈價，單機及《地平線 山之呼喚》組合包均有$782折扣，減價後分別為$3,798及$4,198。DualSense無線控制器手制有高達68折優惠，多色只需$398。
會籍遊戲折扣優惠
PlayStation Plus會籍都有優惠，12個月會員方案高級7折、升級75折以及基本8折。升級或高級方案可享受特別加入到PlayStation Plus遊戲目錄中的《Dredge》、《Cricket 24》及其他數百款PS5和PS4遊戲。高級方案則有《女神異聞錄3 Reload》遊戲試玩以及在Days of Play期間加入的精選PS VR2遊戲。
數百款數位遊戲均加入PlayStation Store Days of Play優惠活動，數百款數位遊戲享超值優惠，包括大作《Marvel’s Spider-Man 2》、《FF7: REBIRTH》及新出不久的《浪人崛起》。