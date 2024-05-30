PS Days of Play優惠　PS5數位版主機只需$2,590、VR2減價及會籍7折

PS Days of Play活動有主機、配件及遊戲優惠，優惠期至6月12日。

未入手PS5主機的話，可以趁現在PS Days of Play優惠購買！除了有主機優惠外，VR2亦劈價$782，只需$3,798，12個月會籍亦低至7折優惠，另有一系列遊戲大減價，優惠至6月12日。

主機配件大減價 PS5主機數位版原價$2,980，現優惠價$2,590。光碟版原價$3,780，優惠價$3,390，不過《原神》組合包亦是同價，只需$3,390多隻遊戲，值得入手。PlayStation VR2亦大劈價，單機及《地平線 山之呼喚》組合包均有$782折扣，減價後分別為$3,798及$4,198。DualSense無線控制器手制有高達68折優惠，多色只需$398。