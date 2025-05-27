PS Days of Play 2025活動優惠　PS5主機手掣遊戲大減價、PS Plus 67折

PS5主機全系列減$390，最平的PS5數位版主機只售$2590。

PS5配件也有優惠，PlayStation VR2與PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包減$391折扣，只售$2989； DualSense Edge無線控制器原價$1580，優惠價$1429；DualSense無線控制器折$499；Pulse Explore無線耳塞式耳機原價$1580，優惠價$1349；Access控制器原價$708，優惠價$549。

當中最吸引的有PlayStation 5主機優惠，PS5數位版主機優惠價$2590，PS5主機則$3390，PS5 Pro主機亦有減$390，優惠價$5390。

PS5大作《The Last of Us Part II Remastered》及《宇宙機器人》都有折扣優惠。

在Days of Play活動期間，新加入或提升會籍方案PlayStation Plus的會員可享有指定12個月會籍低至67折優惠。

多款PS5遊戲將推出折扣優惠，包括《宇宙機器人》、《MLB The Show 25》、《The Last of Us Part II Remastered》以及《LEGO地平線大冒險》。凡購買PS5 Pro或DualSense Edge無線控制器可免費獲得《決勝時刻：黑色行動6》標準版下載序號。

6月份每月遊戲

另外PS亦公布PS Plus 6月份的每月遊戲，包括有《NBA 2K25》、《鬼屋魔影》、《Bomb Rush Cyberfunk》及《天命2：最終形態》，將於5月30日及6月3日開放免費下載。

今個月亦有新增至PlayStation Plus遊戲目錄與經典遊戲目錄的額外遊戲，以及遊戲試玩新上架遊戲。遊戲目錄包括《Another Crab’s Treasure》、《怒海戰記》、《天命2：經典收藏》及《Grand Theft Auto III》；另外經典遊戲目錄有《Myst》及《Riven》。

兩款新遊戲試玩《Kingdom Come: Deliverance II》及《席德·梅爾的文明帝國VII》將於5月28日開放。

6月3日至6月11日，可參加《NBA 2K25》特別的PlayStation Tournaments，玩家每天可參加多場比賽，有機會贏得《NBA 2K》虛擬貨幣與Days of Play主題的PlayStation Network個人造型等獎品。