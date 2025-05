PS Days of Play 2025活動優惠　PS5主機手掣遊戲大減價、PS Plus 67折

PS5大作《The Last of Us Part II Remastered》及《宇宙機器人》都有折扣優惠。

多款遊戲減價

多款PS5遊戲將推出折扣優惠,包括《宇宙機器人》、《MLB The Show 25》、《The Last of Us Part II Remastered》以及《LEGO地平線大冒險》。凡購買PS5 Pro或DualSense Edge無線控制器可免費獲得《決勝時刻:黑色行動6》標準版下載序號。

在Days of Play活動期間,新加入或提升會籍方案PlayStation Plus的會員可享有指定12個月會籍低至67折優惠。