PS Portal正式開放雲端串流遊戲　香港玩唔玩到？

PS Plus Premium會員現在可以從自己的遊戲庫中串流部分PS5 數位版遊戲，包括《Astro Bot》、《Boarderlands 4》、《FFVII：Rebirth》、《GTA V》和《生化危機4》等熱門大作。PlayStation Plus 遊戲目錄和經典遊戲目錄中的數百款相容遊戲，包括《Cyber​​punk 2077》、《God of War Ragnarök》、和《The Last of Us Part II Remastered》等，也可以直接從雲端串流遊玩。

重新設計的介面

煥然一新的主畫面現在包含三個標籤，包括Remote Play、雲端串流媒體和搜尋。全新的雲端串流專用主畫面讓PS Plus Premium會員無需等待下載即可立即串流一系列相容的PS5遊戲，更設有遊戲商店可在串流期間進行購買，亦可接收正在玩相同遊戲的好友的遊戲邀請及啟用新的輔助使用選項。