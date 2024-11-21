PlayStation Blog早前宣布，PlayStation Plus Premium會員將有權測試遊戲目錄上精選PS5遊戲的雲端串流媒體（測試版）。一年多前PlayStation Portal遙控遊玩機面世，港版行貨則在今年8月上架，不過始終都要主機作Remote Play。
測試版歐美上線
PS Portal的新系統軟體更新發布，除了改進音訊體驗，最重要是包括許多粉絲一直要求的新功能測試版——支援PS Portal上的雲端串流媒體。更新上線後，PlayStation Plus Premium會員將能夠參與PS Portal上的雲端串流測試，允許PlayStation Plus遊戲目錄中的精選PS5遊戲直接從伺服器進行串流媒體播放，即使沒有PS5主機都可玩。
不過官方強調PS Portal上的雲端串流媒體（測試版）仍然是實驗性產品，測試期間可用的功能可能會變化，並且可能無法反映最終的體驗。
多款精選遊戲
此測試版中可玩到PlayStation Plus遊戲目錄中120多款精選PS5遊戲，包括《潛水員戴夫》、《對馬戰鬼》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Monster Hunter Rise》和《Ratchet & Clank: Rift Apart》等。
串流畫質高達1080p/60fps，可用DualSense無線控制器功能，包括觸覺回饋、自適應觸發器、揚聲器、觸控板（在PS Portal的觸控螢幕上模擬）和運動感測器。設有PlayStation Plus雲端存儲，保存資料和遊戲進度最多100GB，並將自動與PS5主機同步。
現時計劃只在日本及歐美地區實行，香港未有確實推出日期，相信開始的話，機迷們會更有意慾入手PS Portal。