PS Portal開賣前實試　PS5變手提機值唔值得入手？

PS Portal遙控遊玩機即將於香港發售，定價$1580。

PS Portal（PlayStation Portal）在外國已上市接近一年，香港版行貨來到今年才正式推出，並於明天9月4日開賣。究竟這一部官方稱為「遙控遊玩機」是否值得買？拿出街玩又是否可行？是否真的只是「智商稅」產品？

手掣加螢幕二合一 PS Portal不能說是像Steam Deck、ASUS Rog Ally等手提遊戲機，其實就是PS5手掣加螢幕混合體，一定要有PS5主機作遙控遊玩（Remote Play）。因此要入手的話，大前提是要擁有一部PS5，並使用Wi-Fi連接，無需電視即可打機。 PS Portal重量為528克，拿上手不覺太重，拿著打兩個小時都會太累。手掣握感與Dual Sense分別不大，按鈕布局都幾乎相同，Touch Pad變成了兩邊Touch Mon，「蘑菇」Joystick比正常手掣細小，但不太影響控制。 主機同樣有齊Dual Sense的震動、觸覺回饋和自適應扳機功能，效果不錯。聲效方面亦充足，並有一定的立體聲。8吋LCD螢幕解像度為1080p 60FPS，畫面清晰流暢，不過當然要看網速。一般在接收良好的室內地方絕對可以接受，但如果在接收不良的地方，就會出現起格及延遲。

出街玩效果實測 PS Portal官方希望用家在不需要電視的情景下，在家中任何房間打機。理論上可以拿出街遊玩，實試效果更比想像中好，試玩《黑神話：悟空》出奇地有不錯體驗。如果玩一些機能要求不高的遊戲，流暢度會更加高，體驗亦更佳。 首先要將家中的PS5開啟或使用待機模式，如果用手機流動網絡熱點連線，最好預先設定。留意因為PS Portal沒有瀏覽器，連接Wi-Fi只能直接輸入密碼。連上網絡後就可以接駁PS5，順利的話大約需時兩三分鐘左右。 在網速穩定的地方（如公司），玩起來其實不錯，偶爾有窒格但仍玩得到，質素亦可接受，甚至連線上多人遊戲如《糖豆人》都玩得順暢。在街則要使用手機熱點，在人多的地鐵站，或者在移動中的巴士上就會比較慢，尤其路經網絡黑點或者郊區遊玩，偶爾有延遲或斷線的情況，畫質亦會下降至低清，不太建議。

不能煲劇睇片 部分遊戲如《跑車浪漫旅7》就不太適合用PS Portal遊玩，主要是因為動態感測雖然勉強用到，一扭「軚盤」就會整個螢幕一同轉動。另一缺點是沒有藍牙，只支援自家的PULSE Explore或PULSE Elite無線耳機，又或退而求其次使用3.5mm連接的有線耳機。而且Netflix、YouTube等應用程式亦不能使用，減低了吸引力。 PlayStation Portal將於明天9月4日開售，售價為$1580，如家中不時要跟家人爭電視、或是想在街上打機止癮的話，其實亦值得入手。