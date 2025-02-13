PS State of Play公布最新遊戲消息 《Metal Gear》及《Borderlands 4》推出日、《鬼武者》主角

PlayStation State of Play發布了今年各大作的最新消息及宣傳短片。

PlayStation於香港時間今早舉行State of Play網上發布會，公布了一系列新遊戲的詳情，包括於今年即將推出的重頭大作《Metal Gear Solid Delta: Snake Eater》、《Borderlands 4》、《鬼武者》、《Days Gone》、《艾爾登法環 黑夜君臨》 （Elden Ring Nightreign）等等多款遊戲的最新消息。

《鬼武者Way of the Sword》 CAPCOM公開了最新的宣傳短片，主角宮本武藏由日本已故傳奇影星三船敏郎為模特兒，另外亦公開了敵人資料及部分遊戲介面。雖然預定於2026年才推出，但同時亦宣布2002年的舊作《鬼武者2》重製版即將於5月23日登場。

《Metal Gear Solid Delta: Snake Eater》 遊戲將於8月28日推出，為了紀念發布日期的宣布，在全新預告片中首次可見遊戲畫面，今次除加入了第三人視角外，更透露了《捉馬騮》猴子迷你遊戲模式的回歸。

《Days Gone Remastered》

《Days Gone Remastered》 遊戲將於4月25日登陸PS5，PS4和PC版本的擁有者可以加錢升級。遊戲透過改進的圖形保真度、Tempest 3D音訊和DualSense功能賦予了新的生命，將加入新內容，包括生存街機模式、部落突擊、永久死亡模式等。

《Borderlands 4》 《邊緣禁地4》將於9月23日上市，並有預告短片發表，玩家可在全新設計的星球Kairos上打擊敵人及掠奪寶物。遊戲將會在春季進行多一次特別發布會，相信屆時將會有更多資訊公開。