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科技
2024-09-25 11:46:34

PS State of Play公布最新PS5遊戲　《對馬戰鬼》新作、《Horizon Zero Dawn》重製版

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PS State of Play公布最新PS5遊戲，包括《對馬戰鬼》新作《Ghost of Yōtei》。

PS State of Play公布最新PS5遊戲，包括《對馬戰鬼》新作《Ghost of Yōtei》。

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PlayStation於今日進行網上發布會State of Play，公開了多款未來推出的新遊戲，最矚目包括有《對馬戰鬼》系列新作《Ghost of Yōtei》、重製7年前的《Horizon Zero Dawn》和LEGO版的《LEGO：地平線大冒險》，以及「芒亨」新作《Monster Hunter Wilds》。

PS5《Ghost of Yōtei》故事背景設定在北海道。 PS5《Ghost of Yōtei》遊戲主角Atsu變成女性。

《對馬戰鬼》新作

《Ghost of Yōtei》為《對馬戰鬼》的新作，預定於2025年推出。年代設定在1603年，比《對馬戰鬼》晚300年。故事背景轉到北海道，可見天然美景如草原、雪地苔原，遊戲畫面中的細節如星空、極光、植物動態都能呈現。雖然詳情未有公布，但主角Atsu變成女性，跟前作截然不同。

 

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《Monster Hunter Wilds》帶來全新魔物「鎖刃龍」。

《Monster Hunter Wilds》帶來全新魔物「鎖刃龍」。

「芒亨」新圖發表

《Monster Hunter Wilds》今次首次公開主視覺圖，描繪了乘騎著鷺鷹龍的獵人與角色之一奧莉維亞，與本作故事有著很大關聯的新魔物「鎖刃龍」登場，另外亦揭示了全新魔物、角色及環境。遊戲將於2025年2月28日全球發售，即日起下載版接受預購，預購將可獲得獵人外觀裝備「公會騎士系列」和護石「希望護石」作為限定特典。

 

PS5《Horizon Zero Dawn》重製版將於10月31日推出。

PS5《Horizon Zero Dawn》重製版將於10月31日推出。

經典之作重製

PS經典系列《Horizon Zero Dawn》，亦迎來第一集重製版。超過10小時的重新錄製對話、動作捕捉和畫質提升，遊戲中世界皆以全新視覺效果和4K畫質呈現。角色建模與渲染方式亦有升級，改善動畫、照明、紋理等細節，另外混音亦經翻新，支援PS5的Tempest 3D Audio Tech技術，實現更高階的環迴立體聲，並加入DualSense控制器的觸覺回饋和自適應扳機。

此版本也收錄了《The Frozen Wilds》，將於10月31日推出，已經擁有舊版遊戲的玩家，可以用9.99美元升級。

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《LEGO：地平線大冒險》將《Horizon Zero Dawn》LEGO化。

《LEGO：地平線大冒險》將《Horizon Zero Dawn》LEGO化。

LEGO版亞蘿伊

《Horizon Zero Dawn》亦將推出LEGO可愛版本！《LEGO：地平線大冒險》將於2024年11月14日推出，並在10月3日開放預購，數位豪華版包含主題樂園自訂雲霄飛車、3套經典Horizon服裝、拉捷特與蕾薇特服裝及布娃娃服裝。

《宇宙機器人》將有新版圖。

《宇宙機器人》將有新版圖。

《宇宙機器人》更新

評價極高的《宇宙機器人》，亦即將於今年秋天進行更新，並開放5個全新競速通關關卡，無需額外付費。另外還在這些新關卡中增加了10個新的特殊機器人，Astro必須與淘氣鳥比賽，還有絕地戰兵小隊、《劍星》主角伊芙等，值得期待！

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