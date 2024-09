PS State of Play公布最新PS5遊戲　《對馬戰鬼》新作、《Horizon Zero Dawn》重製版

PS State of Play公布最新PS5遊戲,包括《對馬戰鬼》新作《Ghost of Yōtei》。

PlayStation於今日進行網上發布會State of Play,公開了多款未來推出的新遊戲,最矚目包括有《對馬戰鬼》系列新作《Ghost of Yōtei》、重製7年前的《Horizon Zero Dawn》和LEGO版的《LEGO:地平線大冒險》,以及「芒亨」新作《Monster Hunter Wilds》。