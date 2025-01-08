熱門搜尋:
六合彩 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-01-08 16:00:00

PS5全新午夜黑系列配件2月登場　黑魂版PS Portal、DualSense Edge手掣

分享：
PS5全新午夜黑系列配件將於下月登場。

PS5全新午夜黑系列配件將於下月登場。

adblk5

PS5新一年有全新黑色配件推出，靈感來自銀河的午夜黑配色將有PlayStation Portal遙控遊玩機、DualSense Edge無線控制器、Pulse Elite無線耳機組及Pulse Explore無線耳塞式耳機。色調跟現有的午夜黑PS5配件一樣，包括DualSense無線控制器和PS5主機護蓋，機迷可襯齊成套。

午夜黑色配件有PS5主機護蓋、DualSense及DualSense Edge無線控制器、PlayStation Portal遙控遊玩機、Pulse Elite及Pulse Explore無線耳機。 PlayStation Portal遙控遊玩機午夜黑售價$1580。 DualSense Edge無線控制器午夜黑售價$1580。 午夜黑Pulse Explore無線耳塞式耳機$1580、Pulse Elite無線耳機組$1099。

全黑PS5配件

午夜黑配件採用獨特且深邃的黑色色調，並在各種按鈕和PlayStation標誌等裝飾上呈現流線時尚的細節。午夜黑設計同樣延伸至Pulse Explore無線耳塞式耳機的隨附充電收納盒、Pulse Elite耳機組的充電掛鉤，以及DualSense Edge控制器的攜帶收納盒。Pulse Elite無線耳機組和Pulse Explore無線耳塞式耳機也將隨附一款灰色毛氈攜帶收納盒。 

adblk6

全新午夜黑系列將於2月20日正式推出，並於2月6日於參與零售商開放預購，與普通版配色價錢不變。PlayStation Portal遙控遊玩機售價$1580、DualSense Edge無線控制器售價$1580、Pulse Explore無線耳塞式耳機售價$1580、Pulse Elite無線耳機組售價$1099。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 