PS5全新午夜黑系列配件2月登場　黑魂版PS Portal、DualSense Edge手掣

PS5新一年有全新黑色配件推出，靈感來自銀河的午夜黑配色將有PlayStation Portal遙控遊玩機、DualSense Edge無線控制器、Pulse Elite無線耳機組及Pulse Explore無線耳塞式耳機。色調跟現有的午夜黑PS5配件一樣，包括DualSense無線控制器和PS5主機護蓋，機迷可襯齊成套。

全黑PS5配件

午夜黑配件採用獨特且深邃的黑色色調，並在各種按鈕和PlayStation標誌等裝飾上呈現流線時尚的細節。午夜黑設計同樣延伸至Pulse Explore無線耳塞式耳機的隨附充電收納盒、Pulse Elite耳機組的充電掛鉤，以及DualSense Edge控制器的攜帶收納盒。Pulse Elite無線耳機組和Pulse Explore無線耳塞式耳機也將隨附一款灰色毛氈攜帶收納盒。