PS5新年優惠抽獎贏30週年限量版　主機$2590起、VR2組合包三千有找

PlayStation現正推出新年玩樂Level-Up活動，購買全新PS5就有機會贏得PS5數位版－30週年限量版組合包、PS Portal遙控遊玩機、PlayStation Store禮物卡及Sony Bravia電視等禮品。另外由2025年1月17日至2月2日，PS5主機及配件均有折扣優惠，要買定過年打機！

主機配件均有減 PS5、PS VR2、DualSense無線控制器、PULSE Elite無線耳機組及PULSE Explore無線耳塞式耳機等產品有折扣優惠，PS5主機由$3780減至$3390，數位版主機由$2980減至$2590，PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包更由$4980劈價至$2999。DualSense無線控制器視乎配色價錢由$499至$519，PULSE Elite無線耳機組優惠價$949，PULSE Explore無線耳塞式耳機優惠價$1348。

開運大抽獎有Sony Bravia電視、PlayStation 5數位版－30週年限量版組合包等豪華獎品。

抽30週年限量版 由2025年1月17日至2月17日期間，購買PS5主機並登記報名參加開運大抽獎，就有機會贏得包括Sony Bravia電視的豪華獎品。於活動期間具備PS Plus會籍的參加者，更可獲贏得特別獎的機會，最想要的必是PlayStation 5數位版－30週年限量版組合包、DualSense無線控制器 – Monster Hunter Wilds限量版及PlayStation Portal遙控遊玩機等獎品。

