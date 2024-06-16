PS5解決內存不足問題　開箱實試Western Digital WD Black SSD

專為PS5的Western Digital WD BLACK SN850P NVMe SSD，可將容量增加多2TB。

早前PS推出限時State of Play優惠，不少遊戲大作都減價，當然要買幾隻新game消磨時間。PS5儲存容量只得825GB經常爆滿，經常要做刪除動作，外置硬碟又只能儲存遊戲不能直接運行。今次實試使用專為PS5而設的WD BLACK SN850P NVMe SSD，增加可用的儲存空間。

高速讀寫 WD_BLACK SN850P NVMe SSD已推出一段時間，設有1TB、2TB及4TB 3種容量。屬於官方產品不用擔心相容性，可輕易安裝在M.2位置，而且全黑色加上散熱鰭片設計，印上PS標記外型討好。PCIe Gen4 NVMe的讀取速度高達7,300MB/s，寫入速度6,600MB/s，讀寫速度甚至比官方建議更高。

安裝使用簡單 安裝SSD比想像中輕易，將後蓋打開後，用螺絲批打開插槽護蓋，將SSD放入溝槽後，再利用旁邊的螺絲鎖緊，再關上插槽護蓋及放回後蓋即可，過程不用10分鐘。詳細安裝在PS官網也可找到。安裝後便可使用它來下載、複製和啟動遊戲以及媒體應用程式，更可以在PS5主機的儲存空間及新增的SSD儲存空間之間自由移動遊戲作編排。 如果是第一次在PS5主機上使用SSD，安裝後必須先格式化，保存的任何資料都會被清除而且無法復原。開機後會自動彈出詢問，整個過程亦相當快捷，之後更會顯示讀取速度，達到6522 MB/s。