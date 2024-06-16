PS5解決內存不足問題　開箱實試Western Digital WD Black SSD

早前PS推出限時State of Play優惠，不少遊戲大作都減價，當然要買幾隻新game消磨時間。PS5儲存容量只得825GB經常爆滿，經常要做刪除動作，外置硬碟又只能儲存遊戲不能直接運行。今次實試使用專為PS5而設的WD BLACK SN850P NVMe SSD，增加可用的儲存空間。
高速讀寫
WD_BLACK SN850P NVMe SSD已推出一段時間，設有1TB、2TB及4TB 3種容量。屬於官方產品不用擔心相容性，可輕易安裝在M.2位置，而且全黑色加上散熱鰭片設計，印上PS標記外型討好。PCIe Gen4 NVMe的讀取速度高達7,300MB/s，寫入速度6,600MB/s，讀寫速度甚至比官方建議更高。
安裝使用簡單
安裝SSD比想像中輕易，將後蓋打開後，用螺絲批打開插槽護蓋，將SSD放入溝槽後，再利用旁邊的螺絲鎖緊，再關上插槽護蓋及放回後蓋即可，過程不用10分鐘。詳細安裝在PS官網也可找到。安裝後便可使用它來下載、複製和啟動遊戲以及媒體應用程式，更可以在PS5主機的儲存空間及新增的SSD儲存空間之間自由移動遊戲作編排。
如果是第一次在PS5主機上使用SSD，安裝後必須先格式化，保存的任何資料都會被清除而且無法復原。開機後會自動彈出詢問，整個過程亦相當快捷，之後更會顯示讀取速度，達到6522 MB/s。
快速下載運行暢順
在主機儲存空間設置，可以自行選擇遊戲移動至SSD硬碟。移動時間只需數分鐘可完成，就算百GB大作如《跑車浪漫旅7》（Gran Turismo 7）都只需42秒，95GB大的《浪人崛起》（Ronin）亦只需35秒，不過反移動就需要8至10分鐘以上。
安裝後遊戲就可以直接從SSD運行，感覺上更加順暢快速，尤其在開始畫面時讀取速度更快，而《跑車浪漫旅7》的大廳畫面時間亦縮短，玩起來更加爽快。《浪人崛起》在每個在切換畫面時亦快了少許，不用等待太久。
現時WD BLACK SN850P NVMe SSD 2TB街價由$1,450起，比起當初開售時建議零售價回落不少。未來多個遊戲大作如《SILENT HILL 2》，甚至明年的《GTA 6》、《真．三國無雙起源》及《Monster Hunter Wilds》等，肯定容量不少，買定看門口也不錯。