PS5遊戲《劍星》邀李多慧月底來港宣傳　評測網IGN道歉法國編輯再起火頭

遊戲界的反「政治正確」風潮，又因為《劍星》而引起風潮。早前外國遊戲評測網站IGN的法國版，因為法國版編輯部批評《劍星》製作人「沒看過女人」而引起玩家不滿，最後雖然道歉，但卻被發現法國版的編輯部卻仍繼續惡言。而PlayStation就公布，南韓籍的台灣啦啦隊成員李多慧會在月底來港宣傳，並會扮上《劍星》的主角。 PlayStation今日（8日）公布，李多慧會在27日來港宣傳遊戲，並穿上了角色伊芙的衣著出席活動，並邀請玩家登記一同出席及贏取禮物。而同場亦有網絡紅人達哥作為活動的嘉賓。

《劍星》的遊戲在公布人設之後已經成為不少的話題，當中包括近期遊戲界別對「政治正確」引爆的討論。早前遊戲評測網站IGN的法國版，在評論《劍星》之時，當中就被網民以翻譯工具，發現當中的一句，批評主角伊芙的設定「是被一個從未見過女性的人『性化』的玩偶」，雖然最初IGN方面認為只是網民用翻譯工具引起的誤會，但後來因為收到「死亡恐嚇」，令IGN最終道歉，並與法國版「割席」指IGN本部與法國的內容無關。

法國IGN編輯繼續惹議 豈料網民卻查到，法國IGN的編輯Erwan Lafleuriel卻被翻出曾回應批評網民。他已被屏閉的回應說：「沒問題啊，即管就去告訴那些不符合男性期望而被打、被殺、被侮辱或是自殺的女性知吧。這不在於性感的設定（這相比其他的設計是真的很糟，但不是問題），而是這種設計在現實中有多少男性想要。」他再指出：「女性就是要服從和被打，這設計就令人翻白眼，然後我們笑着誰會想要這種，不論男女，就是這樣。」 這回應在社交媒體就繼續燃燒，有網民批評：「這種人就是在扮演玩家，當他們真的玩過，就知道這不過是個遊戲」、「這只是虛構角色。他們只是物體。過去幾十年我們都在爭論，遊戲中的暴力或是性，不會影響現實世界。就如在《柏德之門》打熊，不會增加熊的攻擊數字」、「我有懷疑這星球上有沒有一個人，會因為一個女性看來不像遊戲的女性而作出物理上的襲擊。一個也沒有」。