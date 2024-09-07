PS5《宇宙機器人》試玩報告　機迷歷史回顧超治癒之作

PS5《宇宙機器人》（ASTRO Bot）是Sony自家開發的獨佔遊戲，距離首集用作介紹手掣功能的免費遊戲《ASTRO's PLAYROOM》接近4年，今次後續的獨立遊戲並沒有令玩家失望，外媒更盛讚為年度之作。記者自推出試玩了兩天，確實是玩到上癮停唔到手！

地圖大幅擴張 《宇宙機器人》故事背景講述PS5母船遭到擊毀，ASTRO和機器人組員四散在宇宙各個星系。雖然同樣圍繞PS主機為主題，不過今集的世界觀設計更加天馬行空，版圖由沙漠森林至賭場和日本，共有約50多個星球。畫面豐富可愛，而且每個地圖，甚至是主要的星球之中，也有極多彩蛋及秘密通道，令玩家有不停探索的新鮮感。 ASTRO在各版圖穿梭冒險，亦賦有多達15種以上的能力，除了有上集已出現過的猿猴機器人，更有不少有趣的小工具如小蛙手套、鬥牛犬推進器等，令每個版圖玩法都不一樣，沒有動作遊戲千篇一律重覆又重覆的弊病。加上恰到好處的難易度，不會太簡單又帶點挑戰性，可玩性及驚喜度相當高。

細緻豐富操作 《宇宙機器人》亦成功完全「晒冷」Dual Sense手掣機能，各種不同大小及感受的觸感回饋，以及環境帶來不同的地面質感，細沙、冰封雪地、草叢等，都透過Dual Sense的細緻變化呈現出來。 按下L2及R2的自適應板機的力度、搖動手掣的反應，甚至部分要吹的玩法及透過手掣喇叭的迫真聲效，都能充份發揮Dual Sense手掣機能。試過用PS Portal作遙控遊玩，雖然同樣可以有Dual Sense的觸感，不過聲效卻不及原有手掣般立體。

遊戲角色彩蛋 作為資深機迷，《宇宙機器人》最吸引之處當然是遊戲中的小彩蛋。《ASTRO's PLAYROOM》展出各種舊機款及硬件，今次則以遊戲為主題。機器人造型都是向經典遊戲角色致敬，包括蛇叔、古惑狼、亞蘿伊等PlayStation 30年來歷史中出現過的遊戲人物，甚至可以利用角色的專長攻擊，給機迷滿滿的回憶。不劇透太多，但過關時如儲唔齊角色，會忍不住直接再玩直到尋找出來為止！

PS5必玩之作 《宇宙機器人》基本上是PS5必玩之作，老少咸宜，尤其手殘玩家如我打《黑悟空》打到懷疑人生時，《宇宙機器人》的畫面、聲效、玩法及造型設計，也極為治癒，見到舊角色重現遊戲畫面時，甚至有點感動，是久違的好玩又滿足之作。 遊戲現已推出，普通版售價$468，數位豪華版連特別服裝、Dual Speeder顏色、PSN個人造型及數位原聲帶和美術設定集$568。由即日起9月18日，將軍澳MCP CENTRAL更有ASTRO特別活動，有試玩區、打卡位及挑戰活動，值得到場玩玩！