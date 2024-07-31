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科技
2024-07-31 14:05:35

PS5《宇宙機器人》限量版DualSense手掣　大眼造型超吸睛

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宇宙機器人限量版DualSense無線控制器將與遊戲同日於9月6日推出。

宇宙機器人限量版DualSense無線控制器將與遊戲同日於9月6日推出。

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PS5獨佔遊戲《宇宙機器人》（Astro Bot）即將於9月6日上市，在遊戲中見到可愛的機械人控制著白色的DualSense控制器。PlayStation宣布將這款手掣實體化，宇宙機器人限量版與遊戲同日推出，建議零售價為$628，可由8月9日起開始預購。

白藍配色配上一對大眼睛，相當可愛。 自適應扳機帶來不同軟硬度手感。 跌入水中及暢泳的動作回饋，跟在陸地及沙地感覺不同。

萌爆大眼設計

白色配藍色的控制器有獨特設計，握把和按鈕和科技風凹線，都以Astro的招牌藍光加以強調，觸控板上更飾有標誌性的俏皮大眼睛，造型相當可愛。

使用DualSense無線控制器遊玩《宇宙機器人》，可以感受到Astro奔跑和滑行在草地、沙地、金屬，以至於更為柔軟紋理或水面上的動作回饋。上集《Astro’s Playroom》已經可以達到這種效果，不過本作中增加了可以透過控制器感受的紋理數量。

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《宇宙機器人》遊戲中DualSense控制器化身駕駛工具。 透過動作控制、自適應扳機和觸覺回饋帶來更佳體驗。

手掣效果加強

自適應扳機結合觸覺回饋的效果亦進一步加強，跟Astro的新能力緊密連結。例如當使用鬥牛犬型推進器「巴克斯特」時，你可以感受到震動與動畫同步傳達到你的手中。每一項新能力都經過同樣特殊處理，玩家可以透過手指體驗各種動態表現。

鑑於新冒險中增加了不少敵人和頭目戰鬥的數量，透過結合上述所有功能來處理戰鬥表現和衝擊效果相當重要。無論是伸展、敲擊或碰撞堅硬的表面，在遊戲中可體驗到許多新的衝擊效果表現。 例如Astro駕駛道具Dual Speeder，則充分利用動作控制、自適應扳機和觸覺回饋。