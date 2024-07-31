PS5《宇宙機器人》限量版DualSense手掣　大眼造型超吸睛

PS5獨佔遊戲《宇宙機器人》（Astro Bot）即將於9月6日上市，在遊戲中見到可愛的機械人控制著白色的DualSense控制器。PlayStation宣布將這款手掣實體化，宇宙機器人限量版與遊戲同日推出，建議零售價為$628，可由8月9日起開始預購。

萌爆大眼設計

白色配藍色的控制器有獨特設計，握把和按鈕和科技風凹線，都以Astro的招牌藍光加以強調，觸控板上更飾有標誌性的俏皮大眼睛，造型相當可愛。

使用DualSense無線控制器遊玩《宇宙機器人》，可以感受到Astro奔跑和滑行在草地、沙地、金屬，以至於更為柔軟紋理或水面上的動作回饋。上集《Astro’s Playroom》已經可以達到這種效果，不過本作中增加了可以透過控制器感受的紋理數量。