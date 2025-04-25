PS5《羊蹄山戰鬼》10月2日上架　即睇全新遊戲預告（有片）

PS5大作《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yōtei）即將於10月2日登場，早前更釋出最新預告片〈怨靈名單〉。《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）已推出將近五年，這部後繼作並無直接關聯。
開放世界玩法
故事背景發生在《對馬戰鬼》事件300年後，新武者嶄露頭角。在家園化為灰燼後，女主角篤重新振作，由此踏上復仇之路。在探索蝦夷地的過程中，篤會遇見意想不到的盟友，並建立起一段段羈絆，逐漸找到新的人生目標。預告片中不僅首次揭曉了羊蹄六人幫的神祕面貌，也展現了蝦夷地壯麗的自然風景、篤的新武器、她的夥伴，甚至還有一項全新遊戲機制。
遊戲增強了開放世界的探索系統，帶來比《對馬戰鬼》更高的自由度與多樣性。玩家可以自行決定要追查哪一條線索，選擇先追獵哪一位羊蹄六人幫成員。篤也可以追蹤其他的危險目標人物來賺取懸賞金，或拜訪武器師父，學習新的技巧。
5月2日開始預購
《羊蹄山戰鬼》預購將於5月2日開始，實體/數位普通版售價$568。只要預購任何一個版本的《羊蹄山戰鬼》，即可在推出當日獲得一款獨家遊戲內面具，以及一組7款的PSN個人造型。
數位豪華版內含遊戲及特典，包括蛇之甲冑，以及與初始甲冑不同的塗裝，亦有獨特的坐騎和馬鞍配色，以及遊戲內的護符、金色刀具和旅人地圖的搶先解鎖，售價$628。
收藏版包含所有預購特典、數位豪華版的全部遊戲內物品、本遊戲的數位版，以及篤的戰鬼面具複製品。此外還包括篤的布帶複製品、篤的武士刀鐔複製品、一袋錢幣與「彈錢幣」的遊戲規則，還有一棵紙藝銀杏樹及4張美術卡片套組，建議零售價將於稍後公布。