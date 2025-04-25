PS5《羊蹄山戰鬼》10月2日上架　即睇全新遊戲預告（有片）

開放世界玩法

故事背景發生在《對馬戰鬼》事件300年後，新武者嶄露頭角。在家園化為灰燼後，女主角篤重新振作，由此踏上復仇之路。在探索蝦夷地的過程中，篤會遇見意想不到的盟友，並建立起一段段羈絆，逐漸找到新的人生目標。預告片中不僅首次揭曉了羊蹄六人幫的神祕面貌，也展現了蝦夷地壯麗的自然風景、篤的新武器、她的夥伴，甚至還有一項全新遊戲機制。

遊戲增強了開放世界的探索系統，帶來比《對馬戰鬼》更高的自由度與多樣性。玩家可以自行決定要追查哪一條線索，選擇先追獵哪一位羊蹄六人幫成員。篤也可以追蹤其他的危險目標人物來賺取懸賞金，或拜訪武器師父，學習新的技巧。