PS5 30周年限量版主機發布　復刻第一代PlayStation經典灰機配色

PlayStation 30周年特別紀念系列PS5主機及配件即將登場，經典配色帶來童年美好回憶。

為慶祝第一部PlayStation主機發售30週年，Sony特別推出限量版灰色設計致敬，回顧1994年12月3日首次推出的第一代原始PlayStation主機，並將其經典的顏色設計融入到最新的PS5 Pro、PS5數位版、PS Portal及DualSense手掣，機迷們很想要吧？

PlayStation 30週年紀念系列將有幾種選項限量供應，包括PS5 Pro主機套裝，已包DualSense無線控制器、DualSense Edge無線控制器、DualSense充電座和一個用於光碟驅動器的主機外殼（光碟驅動器需另購）。另有原始PlayStation控制器風格的連接線接頭外殼、4個PlayStation形狀的線束、曲線夾、貼紙及限量版海報，是機迷必儲紀念品。

全球限量12300部

另亦有PS5數位版主機套裝、PS Portal遙控遊玩機、DualSense Edge及DualSense手掣獨立發售。PlayStation 30週年紀念系列將於11月21日發售，限量12300部，每台主機上都刻有限量版編號，代表了第一台PS主機發售的月份和日期。

部份地區可以從9月26日開始預訂，但香港官方則未宣布詳情。早前PS5 Pro的發布未被看好，今次可否憑這一部勾起時代眼淚的限量版挽回劣勢？