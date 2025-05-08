PS5《Death Stranding 2》同步推限量版DualSense手掣　官方試玩報告出爐

小島秀夫加持

這款控制器與Kojima Productions合作設計，以黑色為主調，似是早前推出的午夜黑配色，在TouchPad上印有鮮橙色的「物流公司」Drawbridge的徽章與座右銘，左右手把亦有條碼等裝飾，手掣背後則有黑色的Death Stranding 2: On The Beach字樣，相當低調。建議零售價為$668，數量有限，5月22日上午10時開始可於指定零售商進行預購。