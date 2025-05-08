PS5《Death Stranding 2》同步推限量版DualSense手掣　官方試玩報告出爐

PS5大作《Death Stranding 2: On The Beach》（《死亡擱淺2》）即將於6月26日上市，PlayStation宣布同步推出限量版DualSense無線控制器， 5月22日起接受預訂，粉絲又要課金！
小島秀夫加持
這款控制器與Kojima Productions合作設計，以黑色為主調，似是早前推出的午夜黑配色，在TouchPad上印有鮮橙色的「物流公司」Drawbridge的徽章與座右銘，左右手把亦有條碼等裝飾，手掣背後則有黑色的Death Stranding 2: On The Beach字樣，相當低調。建議零售價為$668，數量有限，5月22日上午10時開始可於指定零售商進行預購。
外媒試玩報告
小島秀夫工作室上月舉行《Death Stranding 2》試玩會，揭露更多遊戲資訊，故事背景定於前作的11個月後，主角Sam Bridges原本與嬰兒Lou過著隱居生活，奉Fragile之命再次出征連繫世界，遊戲版圖亦擴展至墨西哥及澳洲。
日本PS代表試玩後稱，故事推進及遊戲節奏明快，更完全發揮到PS5的機能，畫面相當細緻有質感，尤其是地形表達如大地的岩石、澳洲的自然風光等，音效亦相當出色。遊戲亦有大量自由度及決策權，個人玩法亦會影響到Sam的能力，當中亦有出現了新敵人、武器、自然災害等。詳細試玩報告可參考PlayStation Blog。