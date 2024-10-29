PS5 Pro上市前終極一減？PlayStation 主機、遊戲雙十一齊減價

Sony PlayStation 最新主機之作 PS5 Pro 將會在下週 11 月 7 日正式在全球各地上市，有新版本主機推出，舊版自然需求驟減，而 Sony 亦趁這個時間進行雙十一減價優惠，不論是主機、手掣等配件以及 PS5 專用的遊戲軟件，由2024年11月1日至14日期間，於參與商戶購買 PlayStation 5 主機、周邊設備及遊戲軟件皆可享有折扣優惠，減幅最多更達到 6 折，絕對值得各位 PS 機迷留意。

PS5 主機優惠最高減＄580 最近 PlayStation 已經不止一次對現有的 PS5 主機進行減價，而今次的力度不少，最平價的數位版本減後只需要＄2399 就可以入手： PS5 光碟版劈價 $581，降至 HKD 3,199（原價 HKD 3,780）

PS5 數位版同樣平送 $581，特價 HKD 2,399（原價 HKD 2,980）

今次優惠中，PS5 相關的配件都有減價優惠，最令玩家心動的莫過於 PS VR2 的減價。

配件勁減、VR減近 $2,000 為「清貨」？ 今次優惠中，PS5 相關的配件都有減價優惠，最令玩家心動的莫過於 PS VR2 的減價。作為 Sony 的新世代 VR 設備，PS VR2 向來定位高端，不過在不同的 VR 設備上市之後，其定位就甚為尷尬，不過最近它亦新增了對 PC VR 遊戲的支援，吸引力其實有提升不少：